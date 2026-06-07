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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

البيض وتساقط الشعر.. حقيقة الشائعات المنتشرة في الفترة الأخيرة

البيض
البيض
ريهام قدري

يعد البيض من أكثر الأطعمة ارتباطًا بصحة الشعر، إلا أن بعض الشائعات المتداولة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان تناوله قد يؤدي إلى تساقط الشعر، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن حقيقة هذه العلاقة. 

وكشف موقع Healthline الطبي أن البيض لا يسبب تساقط الشعر لدى الأشخاص الأصحاء، بل يُعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لنمو الشعر والحفاظ على قوته، وعلى رأسها البروتين والبيوتين، وهما عنصران أساسيان لصحة بصيلات الشعر.

وأوضح الموقع أن الشعر يتكون في الأساس من بروتين الكيراتين، لذلك فإن الحصول على كمية كافية من البروتين من خلال النظام الغذائي يساعد على دعم نمو الشعر وتقليل فرص تعرضه للضعف والتكسر.

كما يحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة فروة الرأس والشعر.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقاد بأن البيض يسبب تساقط الشعر يعود إلى وجود مادة تسمى "الأفيدين" في بياض البيض النيئ، وهي مادة قد تعيق امتصاص البيوتين داخل الجسم عند تناول كميات كبيرة من البياض النيئ بشكل مستمر ولفترات طويلة. 

ويعد البيوتين من العناصر المرتبطة بصحة الشعر، وقد يؤدي نقصه إلى ضعف الشعر وتساقطه في بعض الحالات.

لكن الخبراء يؤكدون أن هذه المشكلة لا ترتبط بتناول البيض المطهو، حيث يؤدي الطهي إلى تقليل تأثير مادة الأفيدين، كما أن معظم الأشخاص لا يستهلكون كميات من بياض البيض النيئ تكفي لإحداث نقص في البيوتين.

وأضاف التقرير أن أسباب تساقط الشعر غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا، وقد تشمل نقص الحديد، أو نقص فيتامين د، أو التغيرات الهرمونية، أو التوتر النفسي، أو بعض الأمراض والحالات الصحية، مشيرًا إلى أن تشخيص السبب الحقيقي لتساقط الشعر يتطلب تقييمًا طبيًا في حال استمرار المشكلة.

كما لفت الموقع إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة يعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحة الشعر، مؤكدًا أن البيض يمكن أن يكون جزءًا من هذا النظام الغذائي الصحي بفضل قيمته الغذائية العالية.

وبحسب الخبراء، فإن تناول البيض باعتدال ضمن نظام غذائي متنوع لا يشكل خطرًا على الشعر، بل قد يساهم في دعمه وتقويته، خاصة مع احتوائه على عناصر غذائية يحتاجها الجسم للحفاظ على نمو الشعر بشكل طبيعي.

المصدر: موقع Healthline .

البيض البيض وتساقط الشعر تناول البيض

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