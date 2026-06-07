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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسعر خيالي.. تفاصيل فستان مي عمر حديث السوشيال ميديا

مي عمر
مي عمر
ريهام قدري

تصدرت الفنانة مي عمر تريند السوشيال ميديا  خلال حضورها حفل زفاف ابنة شقيق الممثل ورجل الأعمال عماد زيادة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة راقية عكست ذوقها الأنيق في اختيار الأزياء المناسبة للمناسبات الخاصة.

واختارت مي عمر فستانًا فاخرًا من تصميم العلامة التجارية [Rayane Bacha] جاء بتفاصيل دقيقة أبرزت فخامة التصميم وأناقته. وتم تنفيذ الفستان بتطريزات يدوية متقنة من الكريستال والخرز والترتر، التي زينت القماش الفضي الناعم ومنحته بريقًا لافتًا تحت الأضواء.

واعتمد التصميم على قصة انسيابية بدون أكمام، مع خصر محدد بتصميم مستوحى من الكورسيه، ما ساهم في إبراز رشاقة القوام بشكل أنيق.

 كما تضمن الفستان ألواحًا شفافة ناعمة أضافت لمسة عصرية جذابة، مع الحفاظ على الطابع الراقي الذي يميز إطلالات السهرات الفخمة.

وحظيت إطلالة مي عمر بإشادات واسعة من متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على اختيارها للتصميم الفاخر وتنسيقها للإطلالة بشكل متكامل، خاصة أن الفستان جمع بين الرقي والبساطة في الوقت نفسه.

ويعد الفستان من القطع المميزة التي تقدمها دار الأزياء، إذ يبلغ سعره 3500 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 181 ألف جنيه مصري وفق سعر الصرف الحالي، ما يجعله من الإطلالات الفاخرة التي لفتت الأنظار خلال الحفل.

وتحرص مي عمر دائمًا على الظهور بإطلالات مميزة في المناسبات الفنية والاجتماعية، حيث تختار تصاميم تجمع بين أحدث صيحات الموضة والطابع الكلاسيكي الأنيق، وهو ما يجعل إطلالاتها محل اهتمام واسع من جمهور الموضة ومتابعي أخبار الفنانين.

النجمة مي عمر مي عمر فستان مي عمر

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