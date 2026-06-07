فستان لافت .. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت جوري بكر، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأزرق، وجاء الفستان بتصميم جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال عيونها.

كما اختارت جوري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر