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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
نهى هجرس

نشرت الفنانة مي سليم ، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت مي سليم، مرتدية سوت كلاسيك باللون الاسود، وتميزت السوت بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم 

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