مي عمر تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة رومانسية

شاركت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها برفقة زوجها المخرج محمد سامي، في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت مي عمر محتضنة زوجها في إطلالة رومانسية جمعتهم على أضواء الشموع.

وحرصت النجمة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، على حضور العرض الخاص لفيلم 7Dogs.

وأشادت مي عمر بشكل كبير بالفيلم، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت مي عمر : “يا له من فيلم، بصراحة، واحدة من أكثر التجارب السينمائية جنونًا التي شاهدتها منذ وقت طويل، كل لقطة تبدو ضخمة، مكثفة، عاطفية ولا تُنسى، الحجم، الأداءات، الحركة، التفاصيل… أكثر من مذهل".

وتابعت : "تحية كبيرة لصاحب السمو تركي آل الشيخ لاستمراره في رفع المستوى ودعم الإنتاجات بهذا المستوى من الطموح والرؤية، كريم عبد العزيز وأحمد عز، نجمان حقيقيان في السينما، الكاريزما، الموهبة، الحضور والقوة على الشاشة بمستوى آخر، فخور جدًا برؤية السينما العربية تصل إلى هذا المستوى مع فنانين مثلكم يقودونها، فيلم يذكرك حقًا لماذا نقع في حب السينما منذ البداية”.