مي عمر تُشيد بفيلم 7Dogs : فكرني ليه بنقع في حب السينما

حرصت النجمة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، على حضور العرض الخاص لفيلم 7Dogs، بالأمس الجمعة.

وأشادت مي عمر بشكل كبير بالفيلم، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت مي عمر : “يا له من فيلم، بصراحة، واحدة من أكثر التجارب السينمائية جنونًا التي شاهدتها منذ وقت طويل، كل لقطة تبدو ضخمة، مكثفة، عاطفية ولا تُنسى، الحجم، الأداءات، الحركة، التفاصيل… أكثر من مذهل".

وتابعت : "تحية كبيرة لصاحب السمو تركي آل الشيخ لاستمراره في رفع المستوى ودعم الإنتاجات بهذا المستوى من الطموح والرؤية، كريم عبد العزيز وأحمد عز، نجمان حقيقيان في السينما، الكاريزما، الموهبة، الحضور والقوة على الشاشة بمستوى آخر، فخور جدًا برؤية السينما العربية تصل إلى هذا المستوى مع فنانين مثلكم يقودونها، فيلم يذكرك حقًا لماذا نقع في حب السينما منذ البداية”.

فيلم 7Dogs، تدور أحداثه حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

فيلم 7Dogs بطولة الفنان أحمد عز، كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، هنا الزاهد، سلمان خان، ناصر القصبي، تارا عماد، بالإضافة إلى نخبة من ضيوف الشرف بينهم هالة صدقي وسيد رجب، تأليف تركي آل الشيخ، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

وكانت قد حققت الفنانة مي عمر نجاحاً كبيرًا بمسلسل الست موناليزا، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي 2026.

والمسلسل تدور أحداثه حول مي عمر التي شخصية موناليزا التي اعتقدت أنها اختارت الحب الصح بارتدائها الفستان الأبيض، إلا أن هذا الوهم يتبدد سريعًا بعد الانتقال إلى منزل الزوجية واكتشاف أن زوجها يبحث عن مصلحته فقط ويرى فيها غنيمة وزواج بشروط خفية، ليفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المثيرة والمشوقة.

مسلسل الست موناليزا مكون من 15 حلقة، ويضم نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، والعمل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.