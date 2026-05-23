حق الفنان لا يضيع .. ماضي توفيق الدقن يكشف بداية الملكية الفكرية

قال المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس جمعية “أبناء فناني مصر”، إن حق الملكية الفكرية والأدبية للفنان لا يختلط مع الأجر التعاقدي الذي يحصل عليه أثناء تصوير العمل الفني، موضحاً أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة تماماً.

حق الأداء العلني أو الملكية الفكرية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم ببرنامج “أحلام مواطن” المذاع عبر قناة “النهار”، أن حق الأداء العلني أو الملكية الفكرية لا ينشأ إلا بعد اكتمال تصوير العمل الفني وبدء عرضه وتداوله تجارياً، لافتاً إلى أن هذا الحق يُعد حقاً أصيلاً يمتد للفنان خلال حياته وينتقل إلى ورثته بعد الوفاة.

قانون حق الأداء العلني

وجاءت تصريحاته تعليقاً على مقترح “قانون حق الأداء العلني” الذي تقدم به الفنان والنائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي يضمن حصول الفنانين وورثتهم على حقوق مادية مستدامة عند إعادة بث أو استغلال أعمالهم الفنية بعد عرضها الأول.

التحصيل والتبادل الحقوقي

وشدد الدقن على أن هناك خلطاً شائعاً لدى بعض الجهات بين أجر الفنان وبين حقوقه المستمرة على العمل، مؤكداً أن تطبيق هذا القانون لن يشكل عبئاً على القنوات الفضائية أو المنتجين، بل سيسهم في تنظيم السوق وتعزيز آليات التحصيل والتبادل الحقوقي، خاصة مع وجود بروتوكولات تعاون دولية في هذا المجال.

حقوق الأداء العلني في مصر

وكشف عن أول حالة تحصيل فعلي لحقوق الأداء العلني في مصر لصالح ورثة الفنان الراحل فؤاد المهندس، واصفاً ذلك بأنه نموذج استرشادي مهم لبدء تطبيق المنظومة بشكل عملي، بالتعاون مع المجلس المصري لحقوق الملكية الفكرية والنقابات الفنية.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة

وأشار إلى أن خطة التفعيل تشمل إنشاء قاعدة بيانات شاملة للفنانين الأحياء والراحلين، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات مع الجمعيات الدولية لتحصيل حقوق الفنانين المصريين بالخارج، بما يساهم في زيادة العوائد المالية ودعم صندوق رعاية الفنانين.

مكانة الفنان المصري

وأشاد بالدور الذي يقوم به الفنان والنائب ياسر جلال داخل مجلس الشيوخ في دعم قضايا القوى الناعمة، مشيراً إلى تحركاته لإعادة إحياء “عيد الفن” كاحتفالية رسمية تليق بمكانة الفنان المصري.

العلم والطاقة والصبر

وفي سياق حديثه، استعاد ماضي توفيق الدقن جزءاً من وصية والده، الفنان الراحل توفيق الدقن، قائلاً إن والده كان دائماً يحث على الإصرار ومواجهة الصعاب، مردداً عبارته الشهيرة: “القافلة تسير مهما واجهت من مقاومة.. طالما تملك العلم والطاقة والصبر، فامضِ نحو هدفك بثقة”.