اتفاق مرحلي.. خبير استراتيجي يكشف تفاصيل تفاوض أمريكي إيراني معقد

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران وأمريكا
محمد البدوي

قال اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، إن تقارير صحفية أمريكية تشير إلى إمكانية التوصل إلى تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوماً إضافية، في إطار محاولات احتواء التوتر القائم بين الجانبين.

الوصول إلى اتفاق شامل 

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم”، أن الوصول إلى اتفاق شامل بين الطرفين لا يزال بعيداً في الوقت الحالي، بينما يبرز في المقابل خيار “الاتفاق المرحلي” كحل وسط قد يحقق قدراً من التوازن ويُرضي الطرفين خلال المرحلة الراهنة.

ملامح الاتفاق المرحلي

وأشار عبد المنعم إلى أن ملامح الاتفاق المرحلي تتضمن إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الموانئ والشواطئ الإيرانية، إلى جانب فتح جزئي لمضيق هرمز، بما يسمح بانسياب محدود لحركة الملاحة والتجارة، في محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية.

فصل الملف النووي

وأضاف أن الجانب الإيراني يتمسك بفصل الملف النووي عن الملف الاقتصادي، مع مطالب تتعلق بزيادة نسبة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بما يتجاوز 25%، باعتبار ذلك خطوة لبناء الثقة بين الجانبين.

تقليص الكميات المخصبة

وفيما يخص الملف النووي، كشف عن وجود تنازلات متبادلة، حيث وافقت إيران على خفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.6%، وتقليص الكميات المخصبة إلى 20%، في إطار تفاهمات أولية لا تزال قيد التفاوض.

 التصعيد والبحث عن صيغة

كما لفت إلى وجود توافق مبدئي على أن تكون مدة الاتفاق 10 سنوات، رغم تمسك واشنطن سابقاً بمدة تصل إلى 20 عاماً، وهو ما يعكس، بحسب قوله، رغبة الطرفين في تجنب التصعيد والبحث عن صيغة وسط.

مواجهة عسكرية شاملة

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن المباحثات تتناول تخفيف بعض القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية مقابل تقديم ضمانات أمنية في منطقة الخليج، موضحاً أن هذه التحركات تأتي تحت ضغط دولي وإقليمي متزايد لتفادي أي مواجهة عسكرية شاملة قد تهدد استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية عبر الممرات البحرية الحيوية، وهو ما يفسر الاتجاه نحو الاتفاقات المرحلية بدلاً من التسويات الشاملة في الوقت الحالي.

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
عصير المانجو
دينا فؤاد
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
