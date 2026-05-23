إعلام إسرائيلي : من المرتقب تحدث ترامب إلى قادة المنطقة بشأن المسودة المطروحة عن إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحركات سياسية مرتقبة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بمسودة تفاهم مطروحة بشأن الملف الإيراني، في إطار الجهود الرامية لخفض التوترات المتصاعدة في المنطقة.

تفاصيل المسودة المطروحة

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، من المنتظر أن يجري ترامب اتصالات مع عدد من قادة دول المنطقة لبحث تفاصيل المسودة المطروحة، والتي تتضمن بنوداً تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وآليات التهدئة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.

تأجيل عمليات تخصيب اليورانيوم

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن المسودة تتضمن تعهداً إيرانياً مبدئياً بالامتناع عن السعي للوصول إلى تصنيع قنبلة نووية، إلى جانب تأجيل عمليات تخصيب اليورانيوم لفترة محددة، في خطوة قد تمثل مؤشراً على إمكانية استئناف مسار التفاهمات السياسية بين الأطراف المعنية.

استمرار حركة الملاحة الدولية

وأضافت التقارير أن المقترح ينص كذلك على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وحر خلال فترة وقف إطلاق النار، بما يضمن استمرار حركة الملاحة الدولية وتدفق إمدادات الطاقة، خاصة في ظل المخاوف العالمية من تداعيات أي تصعيد عسكري على أسواق النفط والتجارة الدولية.