ترامب : قرأت مسودة الاتفاقية وهم يقتربون كثيراً من التوصل إلى اتفاق

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي بي إس بأنه "يوجد مسودة" لاتفاق مع إيران اطلع عليها بالفعل.

ولم يوضح الرئيس ما إذا كانت المسودة مقبولة لديه، لكنه أضاف: "إنهم يقتربون كثيراً من التوصل إلى اتفاق".

تتسارع التهديدات الأمريكية ضد إيران، لكن التحركات العسكرية على الأرض ترسم صورة مختلفة تماما، إذ تشير تقديرات وتحليلات عسكرية إلى أن أي هجوم أمريكي واسع لن يحدث قبل نهاية يونيو 2026، إن حدث أصلا.

وبحسب تقرير لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن التأخير يرتبط بعدم وصول سفينة الإنزال البرمائية الأمريكية «يو إس إس ماكين آيلاند» إلى الشرق الأوسط حتى الآن، رغم أنها تُعد عنصرًا رئيسيًا في أي عملية عسكرية محتملة ضد إيران، نظرًا لما تحمله من مقاتلات «إف-35» وقوات من مشاة البحرية الأمريكية.



وأشار التقرير إلى أن سفينة «يو إس إس بوكسر» وصلت بالفعل إلى المنطقة وعلى متنها نحو 2500 جندي، إلا أن «ماكين آيلاند» لا تزال في طريقها، فيما تستغرق رحلتها من سان دييغو إلى الخليج بين أسبوعين وشهر ونصف، وفق وتيرة الإبحار.



ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن واشنطن تحتاج إلى «شهر إضافي لإضعاف الإيرانيين عبر الضربات والسيطرة على جزيرة استراتيجية واستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات»، في إشارة إلى احتمالات فرض حصار أو السيطرة على جزيرة خارك، التي يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.



