ترامب يثير غضب الجمهوريين ومؤيديه بسبب صندوق العدالة

زاد الغضب والصدام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس.

وارتفع الغضب بين أسلوب الرئيس في الحكم، ونزعة الجمهوريين للحفاظ على بقائهم السياسي، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت الشبكة إن ترامب تجاهل إلى حد كبير تراجع معدلات تأييده واستطلاعات الرأي التي تُظهر بشكل متزايد أن الديمقراطيين يتجهون لتحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات نوفمبر 2026، ربما بفارق كبير.

وواصل ترامب الدفع بقرارات سياسية "مثيرة للجدل"، مثل حرب إيران، وقاعة الاحتفالات، التي يتطلع إلى بنائها في البيت الأبيض.

كما يريد إنشاء صندوق "مكافحة تسييس العدالة"، البالغة قيمته 1.776 مليار دولار.

غرض الصندوق الغريب

والغرض الغريب أن هذا الصندوق قد يكافئ، بحسب اعتراف الإدارة نفسها، أشخاصاً اعتدوا على رجال الشرطة في اقتحام أنصار الرئيس للكونجرس في 6 يناير 2021.

ودعم ترامب أيضاً كين باكستون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للترشح على مقعد ولاية تكساس بمجلس الشيوخ، ضد السيناتور جون كورنين، الذي يشغل المقعد حالياً، رغم المخاوف من أن باكستون المثقل بالفضائح قد يكلف الحزب الجمهوري مقعداً أساسياً في نوفمبر، وربما، وإن بدا ذلك مستبعداً، الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقالت “سي إن إن” الأمريكية إنه يبدو أنه حتى الجمهوريين المعروفين بولائهم شبه المطلق لترامب في الكونجرس "وصلوا إلى نقطة الانهيار".

غضب الجمهوريين

وغادر الجمهوريون في مجلس الشيوخ واشنطن، بعد انتقادات شديدة الحدة، لصندوق “مكافحة تسييس العدالة”، إذ وصف بعضهم الصندوق بأنه "غباء مطلق"، و"غير قابل للتفسير"، و"غبي بالكامل وخاطئ أخلاقياً"، بينما بقي مشروع قانون الهجرة الذي يدفع به ترامب عالقاً بسبب هذه القضية.