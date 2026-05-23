قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
مدبولي يتفقد تنفيذ تطوير ورفع كفاءة منطقتي الأهرامات ونزلة السمان
بيان رسمي.. جماهير الزمالك تنجح في حل إحدى قضايا القيد خلال 24 ساعة
الإفتاء: يجب على المضحى ألا يقوم بالنحر إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا
قبل عيد الأضحى .. المحافظ يفتتح تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي
خوفًا من إيبولا.. البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي قبل كأس العالم
تراجع عيار 21 في الصاغة.. انخفض 15جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت
ميسي أم رونالدو؟.. مقارنة نارية قبل الفصل الأخير في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التنمية المحلية تكشف جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة في متابعة شكاوي المواطنين

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمحافظات..

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا، بشأن جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الفترة من 1/5/2026 حتى 20/5/2026.

متابعة عدد (108) شكوى

وأوضح التقرير  الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن المركز قام بمتابعة عدد (108) شكوى واردة من المواطنين، مع التنسيق الفوري مع المحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية المختصة، لضمان سرعة التعامل معها وحلها على أرض الواقع، بما يعكس فاعلية منظومة المتابعة اللحظية وربطها المباشر بغرف العمليات بالمحافظات.

تفاصيل شكاوي  المواطنين

وشملت الشكاوى التي تم التعامل معها عدد (56) شكوى خاصة بإزالة التعديات، وعدد (31) شكوى متعلقة برفع مخلفات وتراكمات قمامة، بالإضافة إلى عدد (21) شكوى خاصة بملفات الإزالات والمتغيرات المكانية، وذلك بعدد (14) محافظة هي ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - بني سويف - البحيرة - المنيا - دمياط - أسيوط - سوهاج).

نقطة ربط مركزية للمتابعة اللحظية

وأكد التقرير أن مركز السيطرة لا يقتصر دوره على تلقي الشكاوى فقط، وإنما يمثل نقطة ربط مركزية للمتابعة اللحظية، حيث يتم تتبع الموقف التنفيذي لكل شكوى لحظة بلحظة، والتنسيق المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات لضمان سرعة التدخل، والتأكد من إزالة أسباب الشكوى بشكل كامل وعدم تكرارها، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل ويرفع من مستوى الاستجابة.

كما أوضح أن فرق الرصد الميداني وغرف العمليات المحلية تقوم بدور محوري في التحقق من تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، ومتابعة الأعمال حتى الانتهاء من معالجة أسباب الشكوى بشكل نهائي، بما يدعم كفاءة الأداء التنفيذي ويعزز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، مشيرة إلى أن تفعيل دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية يسهم في رفع كفاءة المتابعة اللحظية، وتحسين سرعة التدخل في التعامل مع الشكاوي، بما يدعم جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمحافظات وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.


 

شكاوى المواطنين المحافظات منال عوض التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة مركز سيطرة الشبكة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

رئيس وزراء باكستان

زيارة رسمية.. رئيس وزراء باكستان يصل الصين لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين

قصف الاحتلال الاسرائيلي

5 شهداء في قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة "التوام" شمال مدينة غزة

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

السعودية: 2392 داعيًا ومترجمًا يشاركون في أعمال التوعية بموسم الحج

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد