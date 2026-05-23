بيان رسمي.. جماهير الزمالك تنجح في حل إحدى قضايا القيد خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة تطبيق "زملكاوي" عن تطور مهم في حملة دعم النادي، مؤكدة أن حصيلة الاشتراكات خلال أول 24 ساعة فقط نجحت في تغطية إحدى قضايا إيقاف القيد المفروضة على نادي الزمالك.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن هذا الإنجاز السريع يعكس حجم الدعم الكبير من جماهير الزمالك، وقدرتها على مساندة ناديها في أصعب الظروف، مشيرة إلى أن الحملة ما زالت مستمرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان أن جميع الإيرادات يتم توجيهها بالكامل لصالح ملف فك القيد ودعم استقرار النادي، مع توفير متابعة شفافة ومباشرة لأعداد الاشتراكات وقيمتها عبر المنصة.

وشددت الإدارة على أن ما تحقق خلال يوم واحد فقط يمثل خطوة إيجابية، داعية جماهير الزمالك لمواصلة الدعم للحفاظ على نفس الزخم في المرحلة المقبلة.