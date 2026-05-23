الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: تكاثر للسحب رغم الحرارة.. تحذيرات لسكان هذه المناطق

الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد، صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مع تقدم الوقت على مناطق متفرقة.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى بداية تطور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب القاهرة
قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار هناك عند توافر عامل الرطوبة . 

وحول درجات الحرارة المسجلة الآن، على القاهرة الكبرى ٣١ درجة مئوية.

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وشبورة كثيفة تضرب هذه المناطق اليوم.. والحرارة تقترب من 40
 

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة اليوم، السبت 23 مايو 2026؛ حيث تشهد البلاد طقساً ربيعياً معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على مناطق شمال وجنوب الصعيد، ويميل إلى البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأصدرت الهيئة تحذيراً هاماً بشأن احتمالية تصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً) بنشاط رياح قوية وهابطة في بعض المناطق، مع وجود احتمالات لضربات البرق وتساقط حبات البرد، مناشدة المواطنين بضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية أو المنازل المتهالكة حفاظاً على سلامتهم.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية اليوم:

رصدت الهيئة تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على فترات متقطعة بمحافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتكون هناك نسب أمطار خفيفة (بنسبة 30%)، تكون فرص ضعيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (العظمى / الصغرى):
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 | الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 25 | الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 34 | الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 38 | الصغرى 22

وشددت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من قِبل الجهات المعنية للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع الاستمرار في متابعة تحديثات الخرائط الجوية أولاً بأول.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
