مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق التعليمية والخدمية بمحافظة الجيزة، مشددًا على أهمية إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل من خلال الاهتمام بتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية داخل المدارس.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الجيزة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة تضمنت تفقد عدد كبير من المدارس بالمناطق التي كانت تعاني سابقًا من نقص الخدمات، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

حوار مباشر مع طلاب المرحلة الثانوية

وأوضح رئيس الوزراء أنه حرص خلال الجولة على الجلوس مع الطلاب داخل الفصول الدراسية، خاصة طلاب الصف الأول الثانوي، للاستماع إلى آرائهم والتعرف على مستوى استفادتهم من الأنظمة التعليمية الحديثة.

وأضاف: «كنت حريص أقعد مع الأولاد وأسألهم عن المنصة اليابانية اللي بتساعد الطلاب يكتسبوا خبرات في البرمجة والتكنولوجيا».

اهتمام بتعليم البرمجة والثقافة المالية

وأكد مدبولي أن الطلاب أظهروا حماسًا كبيرًا خلال الحوار، لافتًا إلى أهمية تعريف النشء بمفاهيم جديدة مثل البورصة والتعامل مع الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية لديهم منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف بناء جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التعليم

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ضمن المناهج التعليمية، مؤكدًا أن المستقبل يعتمد بشكل كبير على المهارات الرقمية والابتكار.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير العملية التعليمية بصورة مستمرة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الحديثة.

خطة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وأكد مدبولي أن الدولة تضع ضمن أولوياتها إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل في المستقبل، من خلال تطوير المدارس، وتحديث المناهج، وتعزيز المهارات العملية والتكنولوجية، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.