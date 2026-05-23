فن وثقافة

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للمطرب الكبير محمد ثروت

سعيد فراج

كشفت زوجة المطرب محمد ثروت -في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد- تطورات الحالة الصحية لـ زوجها، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم السبت. 

وقالت زوجة محمد ثروت لـ صدى البلد، إن زوجها لازال في غرفة العمليات، مشيرة إلى أنها تنتظر انتهاء العملية لمعرفة تفاصيل حالته من الأطباء المعالجين له، وطالبت محبيه بالدعاء له. 

حالة محمد ثروت 

نشر الفنان أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعلن فيه عن دخول والده المستشفى لإجراء عملية جراحية. 

وقال ابن محمد ثروت: “دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله”.

وأضاف: “اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين، نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير”.

محمد ثروت ينعى هاني شاكر 

عبر المطرب الكبير محمد ثروت عن حزنه الشديد على رحيل صديقه "أمير الغناء العربي" المطرب هاني شاكر، الذي غادر عالمنا اليوم الأحد 3 مايو بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في فرنسا.

ونشر محمد ثروت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورا تجمعه بالفنان الراحل هاني شاكر، معلقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعت قلبنا وربنا يصبرنا ويصبر أسرتك يا حبيبي. ببالغ الحزن والأسى أنعى صديقي ورفيق المشوار وأخويا الغالي الفنان الكبير هاني شاكر".

وتابع في شهادته بحق هاني شاكر: "أشهد الله إنك كنت من أنقى القلوب، وإن ضحكتك كانت بتنور أي مكان بتدخله. حزنت قلوبنا على فراقك، لكن ستظل في قلوبنا دائمًا. أرجو من الجميع الدعاء له وقراءة الفاتحة فقد رحل عنا في خبر مؤلم ومحزن".

وأضاف ثروت: "ربنا يجعل ابنك شريف خير سند وامتداد ليك، ويصبر كل أسرتك الكريمة، وأختي الغالية نهلة".

واختتم ثروت منشوره بالدعاء للراحل قائلا: “اللهم اجمعه مع الطيبين في الجنة، وارحمه برحمتك الواسعة. الله يرحمك يا طيب القلب يا رفيق العمر”.

خست أوي.. هنا شيحة تستعرض رشاقتها

