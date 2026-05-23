قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالدقيقة والثانية.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
بـ 5.8 مليون جرعة تحصينية.. "الزراعة" تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
فرج عامر يكشف عن رغبة الأهلي في ضم محترف بالدوري الإسباني
وزيرة الإسكان ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الأضحى
فرص أمطار بالقاهرة والدلتا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 مايو 2026
البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية بسبب حرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟
مصر تدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشروع عالمي للحبوب والزيوت
بالتزامن مع الحج.. أسعار الريال السعودي اليوم وباقي العملات
البلدي يبدأ من 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمنافذ الحكومية
أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد ثروت يجري عملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة

محمد ثروت
محمد ثروت
أحمد إبراهيم

نشر الفنان أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعلن فيه عن دخول والده المستشفى لإجراء عملية جراحية. 

وقال ابن محمد ثروت: “دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله”.

وأضاف: “اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين، نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير”.

محمد ثروت ينعى هاني شاكر 

عبر المطرب الكبير محمد ثروت عن حزنه الشديد على رحيل صديقه "أمير الغناء العربي" المطرب هاني شاكر، الذي غادر عالمنا اليوم الأحد 3 مايو بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في فرنسا.

ونشر محمد ثروت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورا تجمعه بالفنان الراحل هاني شاكر، معلقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعت قلبنا وربنا يصبرنا ويصبر أسرتك يا حبيبي. ببالغ الحزن والأسى أنعى صديقي ورفيق المشوار وأخويا الغالي الفنان الكبير هاني شاكر".

وتابع في شهادته بحق هاني شاكر: "أشهد الله إنك كنت من أنقى القلوب، وإن ضحكتك كانت بتنور أي مكان بتدخله. حزنت قلوبنا على فراقك، لكن ستظل في قلوبنا دائمًا. أرجو من الجميع الدعاء له وقراءة الفاتحة فقد رحل عنا في خبر مؤلم ومحزن".

وأضاف ثروت: "ربنا يجعل ابنك شريف خير سند وامتداد ليك، ويصبر كل أسرتك الكريمة، وأختي الغالية نهلة".

واختتم ثروت منشوره بالدعاء للراحل قائلا: “اللهم اجمعه مع الطيبين في الجنة، وارحمه برحمتك الواسعة. الله يرحمك يا طيب القلب يا رفيق العمر”.

محمد ثروت الفنان محمد ثروت أعمال محمد ثروت أغانى محمد ثروت مرض محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً السبت

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

مصطفى محمد

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

ترشيحاتنا

ما حكم قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة للمضحي وغير المضحي؟

ما حكم قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة للمضحي وغير المضحي؟

فضل صيام يوم عرفة الثلاثاء 26 مايو.. ماذا قال النبي عن هذا اليوم؟

فضل صيام يوم عرفة الثلاثاء 26 مايو .. ماذا قال النبي عنه؟

أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة

أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. داوم عليه لمغرب يوم عرفة

بالصور

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد