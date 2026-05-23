فى أقصى درجات الألم.. سمسم شهاب يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته

أثار المطرب الشعبي سمسم شهاب حالة من القلق بشأن مرض والدته، مطالبا جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

وكتب سمسم شهاب عبر فيسبوك: "أمى فى أقصى درجات الالم والمرض، أمى تحتاج لكل دعاء يارب يشفيكى يا أمى".

أعمال سمسم شهاب

على الجانب الفني، كان سمسم شهاب قد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “رمضان يجمعنا” عبر موقع “يوتيوب”، وهي أغنية تحمل أجواءً رمضانية دافئة وتتناول معاني المحبة ولمّة العائلة، من كلمات وألحان حسين الأرماني، وتوزيع موسيقي معتز عادل.

كما طرح مؤخرًا أغنية “اتنين عايشين بروح”، التي جاءت بطابع رومانسي مختلف عن أعماله السابقة، من كلمات وألحان خالد نور، وتوزيع معتز عادل، وتُعد أول فيديو كليب له يتم تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف وفكرة هاجر حسام الدين.