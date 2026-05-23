نادين الحمامي تتأهل إلى نهائي بطولة كويلتر تشيفيوت الأيرلندية المفتوحة للاسكواش 2026

واصلت نادين الحمامى ، المصنفة الثامنة والثلاثين عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026 للاسكواش، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها زينة مكاوي، المصنفة الثلاثين عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 11-4، 10-12، 7-11،في مباراة استغرقت 33دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل نادين الحمامى إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المفترض أن تواجه ندى عباس، المصنفة السادسة عشرة عالميًا ، في لقاء حاسم يوم 23 مايو ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026، تعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في دبلن، أيرلندا ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 83,000دولار أمريكي، بواقع

41,500دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات Copper PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.