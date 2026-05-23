يحتل فريق وادي دجلة صدارة جدول مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الـ 12 للمجموعة اليوم السبت.
وتنطلق اليوم السبت 4 مواجهات هامة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة لحسم صراع الهبوط.
ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 12
1- وادي دجلة 50 نقطة
2- زد 48 نقطة
3- البنك الأهلي 47 نقطة
4- الجونة 43 نقطة
5- بتروجت 42 نقطة
6- طلائع الجيش 37 نقطة
7- مودرن سبورت 36 نقطة
8- غزل المحلة 34 نقطة
8- المقاولون 34 نقطة
9- الاتحاد السكندري 32 نقطة
10- كهرباء الإسماعيلية 30 نقطة
11- حرس الحدود 26 نقطة
12- فاركو 22 نقطة
13- الإسماعيلي 20 نقطة