يحتل فريق وادي دجلة صدارة جدول مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الـ 12 للمجموعة اليوم السبت.



وتنطلق اليوم السبت 4 مواجهات هامة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة لحسم صراع الهبوط.

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 12



1- وادي دجلة 50 نقطة

2- زد 48 نقطة

3- البنك الأهلي 47 نقطة

4- الجونة 43 نقطة

5- بتروجت 42 نقطة

6- طلائع الجيش 37 نقطة

7- مودرن سبورت 36 نقطة

8- غزل المحلة 34 نقطة

8- المقاولون 34 نقطة

9- الاتحاد السكندري 32 نقطة

10- كهرباء الإسماعيلية 30 نقطة

11- حرس الحدود 26 نقطة

12- فاركو 22 نقطة

13- الإسماعيلي 20 نقطة