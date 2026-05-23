البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية بسبب حرب إيران

بدأت 27 دولة في وضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج الحالية للبنك الدولي، بعد اندلاع الحرب في إيران، نهاية فبراير الماضي.

وبحسب وثيقة بالبنك الدولي اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن ثلاث دول وافقت على أدوات جديدة منذ بدء الصراع ​في الشرق الأوسط في 28 فبراير، بينما لا تزال الدول الأخرى في طور إتمام الإجراءات.

وأشارت "رويترز" إلى أن الوثيقة لم تذكر أسماء الدول أو المبلغ الإجمالي للأموال التي من المحتمل أن يتم طلبها. وامتنع ​البنك الدولي عن التعليق.

وتسببت الحرب ضد إيران في اضطراب في أسواق الطاقة العالمية على سلاسل ​التوريد العالمية، وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية.

وأكد مسئولون في كينيا والعراق أنهم ​يسعون للحصول على دعم مالي سريع من البنك الدولي للتعامل مع تداعيات الحرب، مثل ارتفاع أسعار الوقود الذي تشهده الدولة الأفريقية، والانخفاض الهائل في عائدات النفط للعراق.