بدون VAR.. حكام جزائريون يديرون ودية مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع نظيره الروسي على إقامة المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين يوم 28 مايو الجاري، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بطاقم تحكيم جزائري، دون استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني لمنتخب مصر للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق المونديال.

وحصل الاتحاد المصري على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاعتماد اللقاء ضمن الأجندة الدولية، بعدما تم إرسال مخاطبة رسمية بسبب طبيعة وضع المنتخب الروسي، ليتم اعتماد المباراة بشكل رسمي كمواجهة ودية دولية.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد وضعت منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل للدور التالي.

ويأمل منتخب مصر في الظهور بصورة مختلفة خلال النسخة المقبلة من كأس العالم، خاصة مع الطموحات الكبيرة بتحقيق مشاركة تاريخية بعد العودة مجددًا إلى البطولة العالمية.