جلسة نقاشية تناقش كيفية الاستثمار في الكلمة والثراء بالمشهد الثقافى

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، جلسة ثقافية بعنوان «رعاية الكاتب.. برنامج قلم للكتابة الإبداعية نموذجاً»، وذلك ضمن الفعاليات المنظمة احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي الذي يوافق 26 مايو من كل عام، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بدعم المبدعين وتمكينهم من الإسهام الفاعل في الحراك الثقافي والأدبي.

وجاءت الجلسة في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز مكانة الكاتب الإماراتي وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراته الإبداعية، بما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي العربي وترسيخ حضور الأدب الإماراتي محلياً ودولياً، حيث يمثل برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» إحدى المبادرات النوعية التي تستهدف اكتشاف المواهب الأدبية ورعايتها ودعم مسيرتها نحو النشر والاحتراف.

وشهدت الجلسة مشاركة إيمان محمد تركي، مدير برنامج «قلم» للكتابة الإبداعية، إلى جانب عدد من منتسبي البرنامج، بينهم الدكتور عمر العامري والكاتبتان نوف يعقوب المازمي وفاطمة العامري، حيث استعرض المشاركون تجاربهم مع البرنامج وأثره في صقل مهاراتهم الأدبية وتطوير مشاريعهم الإبداعية.

وسلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية في احتضان المواهب الوطنية، وتوفير الأدوات والبرامج التي تساعد الكتّاب على تطوير أعمالهم والوصول بها إلى الجمهور، إلى جانب استعراض آليات دعم الأصوات الأدبية الجديدة وتمكينها من المشاركة بفاعلية في الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما شارك مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكتاب المصغر الذي نظمته مكتبة محمد بن راشد على مدار يومين، وضم مجموعة من إصدارات المؤلفين الإماراتيين، في إطار الجهود الرامية إلى إبراز الإنتاج الفكري الوطني وتشجيع القراءة المستدامة وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي في المجتمع.

ويولي المركز الكاتب الإماراتي أولوية خاصة ضمن برامجه ومبادراته المختلفة، من خلال توفير مسارات متكاملة للتدريب والتأهيل والنشر، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات متخصصة تسهم في تنمية القدرات الإبداعية للمواهب الواعدة وتطوير إنتاجها الأدبي.

كما يواصل المركز توفير منصات ثقافية تجمع الكتّاب من مختلف الأجيال، وتتيح لهم عرض منجزاتهم الأدبية والتواصل مع القراء، إلى جانب تنظيم حفلات توقيع وإطلاق إصدارات جديدة ضمن معارض الكتب المحلية والدولية التي يشرف عليها، فضلاً عن إدارة عدد من الجوائز الأدبية المرموقة التي تسهم في تعزيز حضور الأدباء الإماراتيين والعرب على الساحة الثقافية العالمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم الإبداع وترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز مكانة اللغة العربية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع المعرفة وتمكين المبدعين من الإسهام في التنمية الثقافية المستدامة.

