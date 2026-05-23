ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة

وجه نادي ليفربول رسالة وداع خاصة إلى نجمه المصري محمد صلاح، قبل رحيله المرتقب عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بعد سنوات حافلة بالإنجازات بقميص “الريدز”.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو يتضمن أبرز لحظات وتألق صلاح مع الفريق، مرفقًا برسالة جاء فيها: “ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. شكرًا على كل شيء يا مو”.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول، عندما يواجه الفريق نظيره برينتفورد مساء الأحد، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحظى قائد منتخب مصر باهتمام عدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينها أندية في الدوري السعودي، إلى جانب اهتمام من ميلان وروما الإيطاليين.

وقدم صلاح موسمًا جيدًا مع ليفربول، بعدما شارك في 40 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليواصل ترك بصمته مع الفريق حتى اللحظات الأخيرة من رحلته داخل “أنفيلد”.