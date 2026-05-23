مدبولي: توجيهات من الرئيس برفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين

محمود مطاوع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الجيزة، اليوم؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بافتتاح عيادة "روز اليوسف" التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى "فرع الجيزة"بكفر طهرمس، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وأشار رئيس الوزراء، عقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح عيادة "روز اليوسف" بعد اتمام أعمال تطويرها إلى أن قطاع الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، لافتا في هذا السياق إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل المتواصل على رفع كفاءة واتاحة الخدمات الصحية والطبية لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال منشآت ومراكز صحية متطورة، تضمن أحدث الامكانيات والأجهزة الطبية، تقدم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
    
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال تفقد عيادة "روز اليوسف"، المتابعة المستمرة لمختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات لإقامة، وتطوير ورفع كفاءة، المنشآت والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، سعياً لسرعة دخول هذه المنشآت الخدمة، وحصول مختلف المواطنين على خدمات ذات جودة عالية من خلال هذه المراكز الصحية.    

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، حول مكونات وامكانات مبنى عيادة "روز اليوسف"، حيث أشار إلى أن عيادة "روز اليوسف"، هى عيادة شاملة، ويضم المبنى الخاص بها 5 أدوار متكررة، بخلاف الأرضى والبدروم، وتصل مساحة الدور الواحد إلى 400م2، وتضم العيادة العديد من التخصصات الطبية والخدمات التشخيصية، وتقدم خدماتها لنحو 282 ألف منتفع من منتفعى منظومة التأمين الصحي من فئات القوي العاملة، وطلاب المدارس، والمعاشات والأرامل.

وأضاف وزير الصحة والسكان: تضم عيادة "روز اليوسف" الشاملة مجموعة من العيادات التخصصية، منها: مركز سكر الأطفال والكبار، وعيادة الرمد، وعيادة الباطنة، وعيادة القلب، وعيادة الأطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة الأسنان، والممارس العام، هذا إلى جانب الخدمات التشخيصية والمساندة، والتى تضم اقسام المعامل، والأشعة، ورسم قلب، والموجات الصوتية، والعلاج الطبيعي، فضلا عن 3 صيدليات (هيئة – طلبة- مدعمة)، وتقدم العيادة خدماتها من خلال 28 أخصائي واستشاري، ويصل متوسط التردد اليومى عليها إلى 300 حالة، منوها إلى أن هناك عددا من التخصصات جار العمل على تشغيلها، تضم تخصصات: الجلدية، والمسالك، والعظام، وامراض النساء، والمخ والأعصاب.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إلى أهمية ما يتم تنفيذه من أعمال لإنشاء ورفع الكفاءة لعدد من المنشآت والمراكز الصحية على مستوى المحافظة، فى تحسين واتاحة الخدمات الصحية والطبية لمختلف مواطني المحافظة.  

وخلال تفقده أرجاء عيادة "روز اليوسف"، والتعرف على مختلف مكوناتها أجرى رئيس الوزراء حواراً مع عدد من المرضي والمترددين عليها، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال هذه العيادة، حيث اشادوا بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، وتوافر مختلف التجهيزات الطبية اللازمة.

