السعودية تعلن اكتمال الجاهزية التشغيلية لقطار المشاعر استعدادًا لموسم الحج

أعلن المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس خالد بن يوسف الفرحان، اكتمال الجاهزية التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة، استعدادًا لموسم الحج لهذا العام، مؤكدًا جاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

وأوضح الفرحان، في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية، اليوم "السبت"، أن قطار المشاعر المقدسة سينقل أكثر من مليوني راكب خلال موسم الحج، عبر أكثر من 2000 رحلة تُنفذ خلال 7 أيام، وذلك من خلال 5 حركات تشغيلية، صُممت كل منها بما يتناسب مع طبيعة تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء المناسك.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية (سار) قد أعلنت أمس أن قطار الحرمين السريع نقل أكثر من 800 ألف راكب منذ انطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج، من خلال تنفيذ 3649 رحلة حتى الآن، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وتسهيل تنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

ويُعد قطار الحرمين السريع واحدًا من أسرع القطارات في العالم بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ويربط خمس محطات رئيسية تشمل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطة جدة السليمانية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل ودعم خدمات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.