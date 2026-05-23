رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات

رئيس بعثة الحج الرسمية: لأول مرة .. تسكين بالأرقام في مخيمات منى وحزمة هدايا لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

- موقع مميز للمخيمات بعرفات ومنى قرب مسجد نمرة وجسر الجمرات

- 16 عيادة بمخيمات القرعة بعرفات ومنى لتقديم الرعاية الطبية للحجاج

- رفع قدرات التكييفات لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

- حافلات حديثة ومكيفة لتصعيد الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج

- منظومة غذائية كاملة تتضمن وجبات جمبري ولحوم ودواجن ووجبات خفيفة "سناكس"

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الانتهاء من تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، استعدادا لتصعيد الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج.

وأوضح - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم "السبت" أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بعثة حج القرعة، برفع درجات الاستعدادات، لتصعيد الحجيج إلى منطقة المشاعر المقدسة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات التى تمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر.

وأضاف أن البعثة نجحت فى الحصول على ذات الموقع المتميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، يتوسطه موقف للحافلات لسهولة النفرة إلى المزدلفة.

وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة هذا العام، فقد تم الاتفاق على تزويد مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، بكمية كبيرة من المراوح، بالإضافة إلى أجهزة التكييف ذات القدرات العالية؛ حيث تم رفع قدراتها من 24 ألف وحدة إلى 30 ألف وحدة، لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال أداء مناسك الحج هذا العام، إضافة إلى التأكيد على تشغيل التكيفات قبل وصول الحجاج بوقت كافي.

وأضاف أنه سيتم مثل الأعوام الماضية، تجهيز مخيمات ضيوف الرحمن بمشعر عرفات بالمنامات (صوفا بيد) داخل الخيام الألماني المكيفة التي تم التعاقد عليها، والتى لا تتأثر بآشعة الشمس، وبالتالي لا تمتص الحرارة، بالإضافة إلى فرش ساحة المخيم بالنجيل الصناعي، وتوفير عدد كاف من المقاعد البلاستيكية والطاولات والمظلات خارج كل مجموعة من الخيام في مشعر عرفات، ليستخدمها الحجاج على مدار اليوم، بدلاً من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت، بالإضافة إلى توفير ثلاجات مفتوحة على مدار ال24 ساعة، تحتوي على كميات هائلة من العصائر وزجاجات المياه المعدنية بالمجان للحجاج، لمساعدتهم على تحمل الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام، وذلك فضلا عن المشروبات الساخنة المجانية التى ستقدم للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة على مدى الأربع وعشرين ساعة.

وكشف عن قيام بعثة حج القرعة هذا العام، بإهداء الحجاج حقيبة ظهر، ليستخدمها الحجاج خلال تصعيدهم إلى مشعري عرفات ومنى، في حمل الوجبة الجافة التي ستهدى لهم من البعثة لاستخدامها في طعام الإفطار في مشعر منى، وكذلك حمل مستلزماته الشخصية، بالإضافة إلى شمسية لحماية الحجاج من آشعة الشمس، وكذلك حقيبة قماشية صغيرة لتجميع الجمرات بها.

ولفت إلى أنه تم لأول مرة وضع شاشات تلفزيونية داخل ساحات مخيمات الحجاج بمشعر عرفات، بالإضافة إلى الإذاعة الداخلية بالمخيمات؛ لمتابعة خطبة وفقة عرفات، والتسهيل عليهم بدلاً من التزاحم لسماعها بمسجد نمرة.

وتابع أنه في إطار استكمال منظومة الرعاية الطبية المقدمة لحجاج بعثة القرعة في الأراضي المقدسة، فتم إنشاء ثمان عيادات بمخيمات حجاج البعثة الثمانية بمشعر عرفات، ومثلها بمخيمات البعثة الثمانية بمشعر منى، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال يوم عرفة وأيام التشريق.

مخيمات القرعة في منى بالقرب من جسر الجمرات

وفيما يتعلق باستعدادات بعثة القرعة بمشعر منى، أشار اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، إلى أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام في حجز موقع مميز لمخيم الحجاج، بالقرب من جسر الجمرات، وتعاقدت هذا العام أيضا على مخيمات ألماني مكيفة، سيتم فرشها بالكامل بالسجاد الجديد، والمنامات (الصوفا بيد)، ليستخدمها الحاج كسرير أو كمقعد وفقا لحاجته، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه إضافية، وتخصيص عدد منها للرجال، وعدد آخر للنساء والفصل بينهما ب"الجيبسون بورد".

وكشف أنه لأول مرة تم وضع أرقام على مخيمات الحجاج بمشعر منى، وكذلك على ال(صوفا بيد)، وتوزيع كروت على الحجاج برقم مخيم كل حاج ورقم ال(صوفا بيد) الخاصة به داخل المخيم، بالإضافة إلى تمييز طرق المخيمات بألوان مميزة لكل حي من أحياء حجاج القرعة؛ ليميز كل حاج خيمته ولا يضل الطريق إليها، فضلاً عن التعاقد مع شركة حراسة للمخيمات، لضمان عدم دخول غير حجاج القرعة إليها، وكذلك التعاقد مع شركة نظافة للقيام بتنظيف المخيمات على مدار ال24 ساعة.

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن بعثة القرعة قامت هذا العام، في إطار التسيير على الحجاج والعمل على راحتهم، بالتعاقد على عدد أكبر من تكييفات الفريون الجديدة، إضافة إلى التكييفات الصحراوية، لضمان راحة الحجاج، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج الجاري.

وحول أوجه التطوير فى منظومة الخدمة الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، أكد أنه سيتم مثل كل عام، تقديم عدد كافي من الوجبات الجافة والساخنة للحجاج خلال يوم عرفات وأيام التشريق؛ حيث تحتوي تلك الوجبات على كافة العناصر الغذائية التي يحتاج اليها الحاج؛ ومن بينها النشويات "أرز"، والبروتينات "جمبري أو دواجن أو لحوم"، بالإضافة إلي الخضروات والفواكه الطازجة.

وأضاف أنه لأول مرة هذا العام سيتم توزيع وجبة هدية على الحجاج قبل التصعيد للمشاعر المقدسة، تتكون من عصير وكرواسون وزجاجة مياه معدنية وبسكويت مملح، بالإضافة إلى توزيع وجبتين خفيفتين "سناكس" على الحجاج لاستخدامها بين الوجبات الرئيسية في مشعري عرفات ومنى، حيث تحتوي كل وجبة على عبوتين بطاطس مقلية "شيبسي"، و3 قطع كرواسون، وعبوة جبنة مثلثات، و4 عبوات بسكويت، و6 عبوات عصير، و قطعة كيك، بواقع وجبتين، واحدة في عرفات والأخرى في منى، فضلا عن وجبة أخرى هدية تحتوي على عبوة جبنة مثلثات، وعبوة عصير، وعبوة عسل، وعبوة مربى وعبوة توست ناشف.

حافلات حديثة ومكيفة لتصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة في رد واحد

وأشار إلى أنه تم هذا العام التعاقد مع أكبر الشركات لتصعيد الحجاج الى منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى في رد واحد، بحافلات أوتوماتيك حديثة مكيفة ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"، مشيرا إلى أن غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة، ستقوم بمتابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها لحجاج بيت الله الحرام إلى عرفات، والنفرة إلى المزدلفة، وصولا إلى مخيماتهم بمشعر منى، وذلك من خلال أجهزة تحديد المواقع الجغرافية، لضمان التزام سائقي الحافلات بخطوط السير من جانب، وإرشادهم فى حالة خروجهم عن حدود السير المقررة من جانب آخر، لافتا فى الوقت نفسه الى أن سائقي تلك الحافلات من العمالة الدائمة بالمملكة وليست الموسمية، مما يضمن إلمامهم بالطرق و خطوط السير.

وناشد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، جموع حجاج البعثة المصرية، بارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بالحجاج في جميع تحركاتهم، وفقا لتعليمات السلطات السعودية، مؤكدا أن أي حاج لا يرتدي بطاقة "نسك" الذكية التي تستخدم لتمييز الحجاج النظاميين الحاصلين على تأشيرات الحج، لن يسمح له بدخول منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى.

كما ناشد حجاج بيت الله الحرام بالالتزام داخل مخيماتهم بمشعر عرفات، حتى لا يضلوا طريقهم عن المخيم، وكذلك التزامهم بالمساحة المخصصة لكل حاج بمشعر منى، وكذلك الالتزام بتعليمات ضباط وأعضاء البعثة، وتعليمات السلطات السعودية، والتى تهدف جميعها الى تيسير أداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم، وكذلك الالتزام بركوب الحافلات المخصصة لكل مجموعة من الحجاج أثناء النفرة وعدم النزول منها، إلا عقب الوصول الى مخيماتهم بمنى.