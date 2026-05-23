مدبولي: الحكومة تعمل على دعم وتشجيع المشروعات الصناعية الجادة

محمود مطاوع

في إطار جولته اليوم بمحافظة الجيزة، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إحدى شركات الأدوية .

وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع مختلف المشروعات الصناعية الجادة، لاسيما في قطاع الصناعات الدوائية، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وذلك في إطار جهود توطين وتعميق صناعة الدواء، التي تحقق قيمة مضافة، وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة حريصة على توفير مختلف التيسيرات والحوافز اللازمة لنجاح المشروعات العاملة في مجال صناعة الدواء، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة في هذا المجال، فضلاً عن الاسهام في توفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع بالغ الأهمية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من العضو المنتدب للشركة الأدوية ، الذي نوه إلى أن الشركة تُكرس جهودها لتوفير منتجات دوائية عالية الجودة وبسعر مناسب، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الابتكار، والتطوير، والوصول المستدام، مضيفا أن الشركة  تنتج أكثر من مليون مستحضر دوائي يوميًا في أربع منشآت تصنيع على أحدث طراز، وتحظى بموافقات من هيئات تنظيمية عالمية متعددة.

كما أوضح "أرمانيوس" أن مستحضرات إحدى شركات الأدوية تركز على عدة مجالات علاجية مهمة تشمل: مضادات العدوى، وأمراض العظام، والأعصاب، والأورام، والجهاز التنفسي، وأمراض النساء، وأمراض المسالك البولية والذكورة، وطب الأطفال، وأمراض العيون، والجهاز الهضمي، وطب الأسرة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي والدولي في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وفيما يتعلق بمصنع الشركة بالهرم، أشار  العضو المنتدب إلى أن فريق العمل به مكون من 3000 موظف وموظفة من عمال وصيادلة وأخصائيي بحث علمي وإداريين، ويمتلك المصنع قدرات تصنيعية متطورة بطاقة إنتاجية تبلغ 114 مليون عبوة دوائية سنويًا، وتشمل القدرات التصنيعية للمصنع: الأقراص التقليدية، والكبسولات الجيلاتينية، وكبسولات الاستنشاق، والأكياس الدوائية بمختلف أنواعها مثل البودرة الجافة والفوارة، وأدوية الشرب، والبخاخات الأنفية والتنفسية، والمراهم والكريمات والبخاخات الموضعية، واللاصقات الطبية، والأمبولات...وغيرها.

ولفت  إلى أن إحدى شركات الأدوية  تعمل على تنفيذ خطط توسعية طموحة لتعزيز قدراتها التصنيعية واللوجستية، حيث تشمل التوسعات إنشاء مصنع وخطوط إنتاج جديدة للمنتجات سريعة الذوبان بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنويًا، بما يدعم التوسع في التقنيات الدوائية الحديثة عالية القيمة، مضيفا أن خطط التطوير تتضمن أيضًا مشروعًا متكاملًا لتوسعات المخازن وفق أحدث النظم الهندسية والتشغيلية، حيث يشهد مصنع الشركة توسعات عملاقة في منظومة التخزين.

وتطرق العضو المنتدب للشركة، إلى  أن الشركة حاصلة على اعتمادات دولية مرموقة من عدد من الهيئات الرقابية العالمية، مما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدوائية.

وخلال جولته بالمصنع تفقد رئيس الوزراء عددا من معامل الشركة، ومبنى المنتجات سريعة الذوبان، وخطوط الإنتاج والتغليف، ومخازن المنتج النهائي، وعدة نماذج لمنتجات الشركة.

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

