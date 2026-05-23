للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف

خالد يوسف

يتفاجأ اصحاب المعاشات بإيقاف كارت المعاش الخاص بهم بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ما يدفعهم للبحث عن حل تلك المشكلة سريعًا؛ ليتمكنوا من صرف المستحقات الشهرية الخاصة بهم، خاصة مع التزامات الحياة اليومية ومصاريف العلاج والفواتير، وقد تحدث تلك المشكلة لأسباب مختلفة ومتنوعة، مثل انتهاء صلاحية الكارت، أو تحديث البيانات، أو وجود مشكلة فنية مرتبطة بالحساب أو ماكينة الصراف الآلي.

أسباب توقف كارت المعاش المفاجئ

هناك الكثير من الحالات التي تتسبب في توقف كارت صرف المعاش الشهري وتكون بسيطة، وبالرغم من ذلك فيشعر الكثير من الذين تظهر لهم رسالة الكارت مرفوض بالقلق، وتتمثل أسباب توقف كارت المعاش الشهري في الآتي:

1- انتهاء مدة صلاحية الكارت الخاص بصرف المعاش الشهري.

2- وجود تحديثات مطلوبة للبيانات الشخصية الخاصة بصاحب المعاش.

3- إدخال الرقم السري الخاص بكارت المعاش بشكل خاطئ أكثر من مرة.

4- وجود عطل مؤقت في ماكينة الصراف الآلي التي يتم سحب المعاش منها.

5- تحويل المعاش إلى نظام صرف جديد.

6- إيقاف مؤقت بسبب مراجعة بيانات المستفيد.

7- تلف الكارت أو تعرضه للكسر أو الخدش.

وفي بعض الأحيان، تكون المشكلة عامة ومؤقتة نتيجة ضغط على الشبكات الإلكترونية وقت صرف المعاشات أول الشهر.

أولى خطوات حل مشكلة إيقاف كارت المعاش

في البداية يجب التأكد من أن المشكلة لم تكن من ماكينة الـATM نفسها التي يتم سحب المعاش منها، لأن أحيانا الماكينة تكون خارج الخدمة أو بيها عطل مؤقت، فيجب تجربة استخدام ماكينة أخرى تابعة لبنك مختلف، وحال ظهور الرسالة نفسها يتم التأكد أن المشكلة من كارت صرف المعاش.

وبعد ذلك يتم مراجعة تاريخ صلاحية الكارت المكتوب عليه، لأنّ انتهاء الصلاحية من أكثر الأسباب الشائعة لتوقف صرف المعاش، وساعتها لا بد من التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات أو جهة إصدار الكارت لتجديده.

خطوات إعادة تشغيل كارت المعاش بسهولة

1- التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات تابع له صاحب المعاش الذي تم إيقاف الكارت الخاص به.

2- الاستعلام عن سبب إيقاف كارت المعاش الشهري، ليراجع الموظف البيانات، ثم معرفة المشكلة التي أوقفت الكارت، سواء كانت تحديثات أو إيقاف مؤقت أو ضرورة استخراج كارت جديد.

3- تحديث البيانات الشخصية، ففي بعض الحالات يكون مطلوب تحديث الرقم القومي أو رقم الموبايل أو بعض البيانات الخاصة بصاحب المعاش، ويعد ذلك إجراء طبيعي يتم لتأمين الحسابات ومنع أي أخطاء أو تلاعب.

4- يُقدم طلب إعادة تفعيل الكارت، إذا كان الكارت سليم ولا يوجد به تلف، ومن الممكن أن يتم إعادة تشغيله مباشرة بعد مراجعة البيانات، أما إذا كان الكارت تالف أو منتهي الصلاحية، فيتم استخراج بدل فاقد أو كارت جديد.

5- إعادة ضبط الرقم السري، وإذا كانت المشكلة بسبب إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من مرة، فالبنك أو مكتب البريد يقدم المساعدة لإعادة تعيين الرقم السري وتشغيل الكارت مرة تانية.

هل يمكن صرف المعاش دون الكارت؟

في بعض الحالات، ممكن صرف المعاش بشكل مؤقت من خلال التوجه لمكتب البريد أو فرع البنك باستخدام بطاقة الرقم القومي، خصوصا إذا كان الكارت في مرحلة استخراج كارت آخر بدلا عنه.

نصائح مهمة لتجنب توقف كارت المعاش

ـ ضرورة متابعة صلاحية الكارت باستمرار.

ـ تجنب مشاركة الرقم السري مع أي شخص.

ـ استخدام ماكينات ATM موثوقة وتابعة لبنوك معروفة.

ـ تحديث البيانات الخاصة بصاحب المعاش أول بأول، خاصة رقم الموبايل والعنوان، لأن الكثير من إجراءات التأمين الجديدة أصبحت تعتمد على التواصل الإلكتروني وإرسال الرسائل النصية للمواطنين.

ماذا تفعل إذا تأخر حل المشكلة؟

عند مواجهة تأخير في إعادة تشغيل الكارت أو صرف المعاش، يستطيع المواطن تقديم شكوى رسمية من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو البنك المسؤول عن إصدار الكارت، مع الاحتفاظ بصورة من أي مستندات أو طلبات تم تقديمها.

وفي أغلب الحالات، يتم حل المشكلة خلال وقت قصير بمجرد مراجعة البيانات والتأكد من سلامة الحساب، خصوصا مع اتجاه الدولة لتسهيل خدمات أصحاب المعاشات وتطوير منظومة الصرف الإلكتروني بشكل مستمر.

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

