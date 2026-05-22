تشغيل 10 مكاتب بريد لصرف معاشات مايو بريد في الوادي الجديد

أعلنت الإدارة العامة لمنطقة بريد الوادي الجديد، تشغيل عدد من المكاتب البريدية بمختلف مراكز المحافظة يوم السبت الموافق 23 مايو 2026، وذلك بالتزامن مع قرب صرف معاشات شهر مايو، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف التكدسات داخل مكاتب البريد.

وأوضحت الإدارة أن المكاتب المقرر تشغيلها بمركز الخارجة تشمل: مكتب بريد الخارجة الرئيسي، ومكتب بريد مجمع المصالح الحكومية، ومكتب بريد الخارجة بلد.

وفي مركز الداخلة، تقرر تشغيل مكتب بريد موط الرئيسي، ومكتب بريد الراشدة، بينما تضم المكاتب العاملة بمركز الفرافرة: مكتب بريد الفرافرة الرئيسي، ومكتب بريد النهضة، ومكتب بريد الكفاح، ومكتب بريد أبو هريرة، بالإضافة إلى مكتب بريد اللواء صبيح.

وأكدت الإدارة أن مواعيد العمل بالمكاتب المعلنة ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة خلال فترة صرف المعاشات.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

وناشدت الإدارة العامة لمنطقة بريد الوادي الجديد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل المكاتب البريدية، للحفاظ على انتظام عملية الصرف وتجنب الزحام، مؤكدةً جاهزية جميع المكاتب المعلن عنها لاستقبال أصحاب المعاشات وتقديم الخدمات البريدية والمالية بكفاءة طوال ساعات العمل الرسمية.

وأضافت الإدارة أن فرق العمل بالمكاتب ستواصل تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، مع توفير السيولة المالية الكافية لضمان سرعة إنجاز عمليات الصرف دون معوقات.

وأكدت الإدارة استمرار جهودها في تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، تحت شعار «نسعد بخدمتكم دائمًا.