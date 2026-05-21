رئيس التحرير
طه جبريل
أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة للحجز

شهدت شقق الإسكان الاجتماعي 2026، إقبالا كبيرا من المواطنين بعد إعلان وزارة الإسكان فتح باب الحجز ضمن الطرح الجديد لمبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث يستمر التقديم حتى 30 مايو الجاري، بالتزامن مع زيادة معدلات البحث حول أماكن الوحدات السكنية وشروط التقديم والأوراق المطلوبة للحصول على شقة مدعومة بمقدمات وأنظمة سداد ميسرة.

كشفت وزارة الإسكان عن المدن المطروحة ضمن الإعلان الجديد، والتي جاءت كالتالي:

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

ـ أكتوبر الجديدة

ـ سوهاج الجديدة

ـ مدينة السادات

ـ العبور الجديدة

ـ أسيوط الجديدة

ـ حدائق العاصمة

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

ـ عدم الحصول سابقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.

ـ عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

ـ التقديم داخل المحافظة المرتبط بها محل السكن أو العمل.

ـ استخدام الوحدة للسكن الدائم فقط.

ـ ألا يقل الدخل الشهري عن 3500 جنيه.

ـ الحد الأقصى للدخل 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألف جنيه للمتزوج.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يجب تجهيز المستندات التالية عند التقديم:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

ـ شهادة دخل معتمدة ومختومة من جهة العمل.

ـ إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو غاز».

ـ مستندات إثبات الدخل الإضافي إن وجدت.

ـ قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

ـ شهادات ميلاد الأبناء وقيد عائلي.

ـ استمارة الحجز والإقرار بعد التوقيع عليهما.

ـ إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

ـ مستندات التأمينات أو المعاشات لأصحاب المعاشات والأرامل.

ـ مستند حديث من المجالس الطبية لذوي الهمم.

ـ سجل تجاري وبطاقة ضريبية لأصحاب المهن الحرة.

