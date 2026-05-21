ننشر أسماء مصابي حادث اصطدام ملاكي بسور على طريق جمصة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة تراوحت بين كسور وكدمات، إثر اصطدام سيارة ملاكي برصيف وسور على طريق "رافد جمصة" في محافظة الدقهلية، وتحديدًا في المسافة بين قرية "وزير" وعزبة "الماكينة" التابعتين لمركز بلقاس.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي على طريق جمصة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وحصل "صدى البلد" على أسماء المصابين الستة والتقرير الطبي الأولي لحالاتهم، وهم: هدى حامد محمد (55 عامًا): جرح قطعي بالشفاه السفلية وسحجات متفرقة بالجسم.

لمياء محمود عبد الستار (40 عامًا): نزيف من الأنف وكدمة بالظهر.

دينا فهمي عبد الحميد (32 عامًا): اشتباه في كسر بالضلوع.

هنا عبد الخالق مأمون (32 عامًا): جرح قطعي بالحاجب الأيمن والقدم اليمنى.

نور الدين صلاح (14 عامًا): كسر بالفخذ الأيمن وجرح قطعي بالرأس.

مايا عبد الخالق (13 عامًا): سحجات متفرقة بالجسم والوجه.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.