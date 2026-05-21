كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
رئيس الوفد يوزع شهادات دورة "التأهيل السياسي للمحليات" على خريجى معهد الدراسات

السيد البدوى شحاتة، رئيس الوفد
معتز الخصوصي

تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس الوفد، ينظم معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة الدكتورة عزة هيكل عميد المعهد، احتفالية كبرى  لتسليم شهادات إتمام دورة التأهيل السياسي للمحليات، بعد غدٍ فى الخامسة من مساء السبت  ٢٣ مايو.

وأوضحت الدكتورة عزة هيكل، عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الاحتفالية ستخصص لتسليم الشهادات للسادة الذين أتموا دورة "التأهيل السياسي للمحليات"، مشيرةً إلى أن الدورة شهدت مشاركة 27 متدربًا، انتظم منهم 23 متدربًا في الحضور حتى الختام.

وأكدت أن الحفل سيتشرف بحضور الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، لمشاركة الخريجين فرحتهم وتوزيع الشهادات عليهم.

وأضافت الدكتورة عزة هيكل أن هؤلاء الخريجين تلقوا تدريبًا مكثفًا على أيدي نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجالات التاريخ والسياسة والإعلام، ومن أبرزهم، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والحائز على جوائز الدولة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام بجامعة طيبة، والدكتور أحمد حماد النائب ومستشار رئيس الحزب، وبشير عبد الفتاح الباحث والإعلامي والخبير بمعهد الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

ولفتت الدكتورة عزة هيكل إلى أن الباحثين المشاركين قدموا نتاجًا فكريًا غزيرًا شمل 123 بحثًا غطت مجالات حيوية متنوعة، منها التاريخ الحديث وتاريخ الوفد، والاتصال السياسي، ومهارات التفاوض، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية والمحليات.

وأكدت أنه قد تم الانتهاء من تقييم كافة الأبحاث وإعداد الشهادات بتقديرات تعكس مستوى الأداء الأكاديمي والسياسي للمشاركين.


وأوضحت "هيكل" أن هذه الدورة تمثل الانطلاقة الأولى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المستقبلية التي يعتزم المعهد تنظيمها في مجالات متعددة.


وشددت على أن الهدف الأسمى لهذه المبادرات هو خدمة أعضاء الحزب من مختلف الفئات العمرية ومن كافة محافظات الجمهورية، سعيًا نحو إعداد وتثقيف الكوادر الحزبية سياسيًا  واجتماعيًا  وفكريًا بما يخدم مسيرة حزب الوفد.
وأشادت الدكتورة عزة هيكل بالدور الفعال الذي قام به كل من الدكتورة هلا  حسن والأستاذ أحمد الصاوي من المعهد في تفعيل هذه الدورة وإنجاحها.


وأكدت في تصريحها أن رئيس الحزب لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل، سواء كان دعمًا ماليًا أو لوجستيًا أو فنيًا وتقنيًا، ما ساهم في تيسير كافة الأمور المتعلقة بتفعيل الدورة ومشاركة أعضاء الحزب، بالإضافة إلى استقطاب عدد من طلاب الجامعات المصرية.


وأضافت "هيكل" أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الحزب بضرورة تكثيف هذه الدورات التدريبية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة  لانتخابات المحليات.


وأوضحت أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الحزب لتفعيل دوره في خدمة المجتمع، خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف استغلال وقت الشباب في التأهيل والإعداد ليكونوا كوادر قادرة على القيادة والعطاء.

