الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصناعة الوطنية الجادة.. وزير العمل ومحافظ الدقهلية يتفقدان عددا من المصانع بجمصة

همت الحسينى

استكمل حسن رداد وزير العمل، يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولاتهما التفقدية بعدد من المنشآت الصناعية بمدينة جمصة الصناعية، وذلك في سياق متابعة أوضاع العمل والإنتاج، والاطلاع على نماذج الصناعة الوطنية الجادة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.

وشملت الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، حيث زار الوزير والمحافظ مصنع المنصور للصناعات الغذائية، وكان في استقبالهما مدير المصنع هاني الرفاعي ونائبه مجدي بركات، كما تفقدا مصنع بلازا للصناعات المعدنية المتخصص في تصنيع الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة شريف علوان، بالإضافة إلى زيارة شركة رافياباك لصناعة الشكائر البلاستيكية المنسوجة، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة أحمد إسماعيل.

وأكد وزير العمل، خلال الجولة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، باعتبار الصناعة قاطرة التنمية وأحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بما شاهده داخل المصانع من التزام بالإنتاج والتطوير، وتوفير فرص العمل، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن ما تشهده المنطقة الصناعية بجمصة من توسعات وأنشطة إنتاجية يعكس حجم الحراك التنموي والصناعي الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن وزارة العمل حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل للشباب.

و استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج والطاقة التشغيلية وفرص التوسع المستقبلية داخل المصانع الثلاثة، حيث يُعد مصنع المنصور للصناعات الغذائية أحد الكيانات الصناعية البارزة بمدينة جمصة الصناعية، ويعمل في مجال الصناعات الغذائية والحلوى والمنتجات الغذائية المتنوعة، ويوفر نحو 950 فرصة عمل مباشرة، بما يجعله من المصانع ذات الكثافة العمالية المتميزة داخل المنطقة الصناعية، فضلًا عن اعتماده على خطوط إنتاج متطورة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، مع وجود فرص واعدة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مصنع بلازا للصناعات المعدنية المتخصص في تصنيع الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، والذي يوفر نحو 350 فرصة عمل في عدد من التخصصات الفنية والحرفية، ويخدم قطاع التشييد والبناء الذي يشهد نموًا متزايدًا في ظل المشروعات القومية والتوسع العمراني، حيث يمثل المصنع نموذجًا للصناعات الوطنية التي تواكب احتياجات السوق المحلية وتدعم خطط التنمية العمرانية...وفي شركة رافياباك لصناعة الشكائر البلاستيكية المنسوجة، اطّلع الوزير والمحافظ على خطوط الإنتاج الحديثة بالشركة، والتي تأسست عام 2014 بمدينة جمصة الصناعية، وتوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة، وتمتلك منشآت صناعية على مساحة تقارب 14 ألف متر مربع، وتنتج أكثر من 120 مليون شكارة منسوجة سنويًا، كما تعمل في السوق المحلية

والتصدير، وحصلت على شهادات جودة دولية، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في دعم خطط التدريب المهني والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل داخل المحافظات، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة، وتحقيق المزيد من الاستقرار والإنتاج داخل مواقع العمل.

وأشاد محافظ الدقهلية بما تشهده المنطقة الصناعية بجمصة من نمو متواصل، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على دعم الاستثمار الصناعي وتذليل أية معوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

