سقوط متهم بالنصب على المواطنين ببيع أجهزة كهربائية وهمية بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة بمحافظة الدقهلية.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن المتهم، وله معلومات جنائية، كان يدير صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بارتكاب 13 واقعة نصب بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.