رئيس قوى عاملة النواب: صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية41 ألفا و626 صاحب معاش متأخر "الأحد"

أعلن النائب الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ،وزير القوي العاملة الأسبق، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وافقت علي صرف دفعة قدرها عشرة آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات ، وذلك لنحو 41 ألفاً و626 صاحب معاش من المعاشات المتأخرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة صرف هذه المبالغ اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري.

وأشار النائب "سعفان" إلى أن أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستقوم إفادة المستفيد برسالة نصية علي تليفونه تفيد ذلك.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقبول الافادة الصادرة من مكاتب التأمينات بما يفيد أن صاحب الشأن له ملف وجاري حسب المستحقات التأمينية له حتى يتسنى لهيئة التأمين الصحي استخراج البطاقات العلاجية للمستفيد ، مشيرا إلي أنه تم إرفاق صور من الإفادة.

وقال النائب "سعفان": إنه تلقى خطابا بذلك من اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وذلك بناء علي توصيات لجنة القوي العاملة بجلستها المنعقدة في 18 مايو الجاري التي تم فيها مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من السادة نواب المجلس بشأن تضرر المواطنين من تنفيذ البرنامج الجديد بالهيئة ، وإلغاء العمل بالبرنامج السابق ، وما ترتب علي ذلك من تعطيل جميع الخدمات التأمينية وتأخير صرف المعاشات .

وبناء علي توصيات لجنة القوي العاملة والتي انتهت إلي صرف جزء من المعاشات المتأخرة قبل حلول عيد الاضحى المبارك ، وإتاحة خدمات التأمين الصحي للحالات المنتهية خدمتها ولم يتم الانتهاء من ربط المعاشات لهم ، وإخطار لجنة القوي العاملة خلال 48 ساعة من تاريخ الاجتماع والآلية المقترحة.