تشغيل مكاتب بريد بالبحر الأحمر السبت المقبل لصرف المعاشات قبل عيد الأضحى

أعلنت محافظة البحر الأحمر تشغيل عدد من مكاتب البريد بالمحافظة يوم السبت الموافق 23 مايو 2026، وذلك لصرف المعاشات والتيسير على المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار الحرص على توفير الخدمات بصورة ميسرة ومنظمة لأصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن تبدأ المكاتب المخصصة للعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، بهدف تسهيل صرف المستحقات المالية وتقليل التكدس والزحام داخل مكاتب البريد، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين قبل إجازة العيد.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جهود الجهات الخدمية المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية توفير جميع التيسيرات اللازمة لأصحاب المعاشات، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

وأوضح البيان أن المكاتب التي تقرر تشغيلها تشمل:

الغردقة الرئيسي

الغردقة فرعي

ميناء الغردقة

التحرير

ميدان الدهار

سفاجا بلد

القصير الرئيسي

القصير ثان

بترول رأس غارب

رأس غارب الرئيسي

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لتخفيف الضغط على منافذ صرف المعاشات، وتحقيق السيولة في تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في المناسبات والأعياد التي تشهد زيادة في الإقبال على مكاتب البريد ومنافذ الصرف المختلفة.

وفي ختام البيان، تقدمت محافظة البحر الأحمر بأصدق التهاني إلى أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على المواطنين الأمن والاستقرار.