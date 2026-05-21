قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يبحث مع ديمترا القابضة توريد الحبوب والقمح الروسي لمصر

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

في إطار مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كضيف شرف في فعاليات “المنتدى الروسي الخامس للحبوب” المنعقد بمدينة سوتشي خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، تحت شعار “قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير”، بدأ الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع الحبوب.

وفي هذا السياق، التقى الدكتور شريف فاروق مع أليكسي جريبانوف، رئيس شركة “ديمترا القابضة” (Demetra Holding)، إحدى أكبر الشركات الروسية المتخصصة في تجارة الحبوب والخدمات اللوجستية، والتي تلعب دورًا محوريًا في صادرات الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المصري.

جاء ذلك بحضور السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، و أحمد شوقي، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانب المصري وشركة “ديمترا القابضة”، حيث تم استعراض آليات تطوير التعاون بما يتجاوز إبرام عقود توريد شحنات القمح الروسي، وصولًا إلى شراكات استثمارية استراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد الاستراتيجية لمصر، ويعزز جهود الدولة في بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، حيث تُعد روسيا أحد أهم موردي القمح لمصر. 

كما تأتي هذه المباحثات في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين نحو تنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وبحث فرص إقامة مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية.

كما شهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير هذا المركز ليصبح مركزًا إقليميًا متكاملًا، لا يقتصر دوره على التخزين وإعادة التصدير فقط، وإنما يمتد ليشمل مشروعات ذات قيمة مضافة للحبوب الموردة، مثل تصنيع الدقيق والمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية، إلى جانب مشروعات تصنيع الزيوت والأعلاف.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية المتعلقة بزراعة وتخزين وتداول الحبوب، والاستفادة من التجربة الروسية المتقدمة في رقمنة قطاع الحبوب وإدارته اللوجستية، فضلًا عن بحث فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الصوامع ومراكز التجميع والتخزين الاستراتيجي في مصر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في توافر السلع الأساسية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المنتدى الروسي الخامس للحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الشاي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

الطرب

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الطرب في المنزل

طهى

قبل العيد.. مادة خارقة تضيع ارتفاع الكوليسترول والسكر والالتهابات

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد