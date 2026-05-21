ضبط 220 مخالفة تموينية بالمنيا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع المعروضة ووصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين تمكنت، من خلال حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات الرقابية، من تحرير 220 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق وقطاع المواد البترولية.

ففي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 92 مخالفة تموينية، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، إلى جانب ضبط مخالفة تصرف في دقيق بلدي مدعم بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 126 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من الأعلاف والألبان وزيوت الطعام والدقيق الحر والمكرونة والأسمدة والمنظفات، للتأكد من صلاحيتها ومصدرها القانوني، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين لإدارة محطات وقود بدون ترخيص “طلمبات رصيف”، مع مصادرة كميات من المواد البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.