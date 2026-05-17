محافظ المنيا يضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع مساكن بديل الإيواء

شهدت منطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا نقلة نوعية جديدة في ملف التطوير العمراني، قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، بوضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع مساكن بديل الإيواء بتكلفة 149 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير المخططة وتوفير مناطق متكاملة الخدمات. تصون كرامة المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم.

وعقب وضع حجر الأساس، أكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة توفير المأوى المؤقت إلى مرحلة التأسيس لعدالة اجتماعية عمرانية شاملة، مشيرًا إلى أن مشروع بديل الإيواء بالمنيا يمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا من الدولة تجاه مواطنيها لتوفير بيئة تضمن السكن الكريم وجودة الحياة.

وأضاف اللواء كدواني أن الدولة تمضي بقوة نحو اقتلاع العشوائيات من جذورها واستبدالها بمجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يضمن توفير بيئة صحية وحضارية للأجيال القادمة، مشيدًا بالتنسيق الوثيق والتعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمحافظة، والذي يجسد نموذجًا يحتذى به في سرعة الإنجاز والعمل المتواصل لإعادة صياغة الخريطة العمرانية بما يتواكب مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

واستعرض المحافظ عوائد المشروع، مؤكدًا أنه يأتي استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى التي شهدت إنشاء 184 وحدة سكنية كاملة المرافق و66 محلًا تجاريًا لدعم الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشهد ضخ 149 مليون جنيه لإنشاء 8 عمارات سكنية تضم 192 وحدة جديدة بمساحة 60 مترًا مربعًا للوحدة الواحدة، تشمل غرفتين وصالة ومطبخًا وحمامًا، بما يوفر بيئة معيشية مستقرة للأسر المستحقة.

وأكد المحافظ على استمرار العمل لاستكمال هذه المرحلة بإنشاء 8 عمارات أخرى تابعة لنفس المرحلة، بما يعزز جهود الدولة في توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة.

وأوضحت المهندسة عبير محمد، وكيل وزارة الإسكان، أن الأجهزة التنفيذية انتهت من إزالة 5 بلوكات إيواء قديمة ومتهالكة كانت تضم 60 غرفة سكنية بمرافق غير ملائمة، وذلك لتوفير المساحة اللازمة لإقامة المشروع الجديد وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.

كما كشفت عن التجهيز لطرح 8 عمارات إضافية ضمن المرحلة الثالثة، لاستكمال أعمال التطوير وتحويل منطقة السلخانة بالكامل إلى واجهة حضارية متكاملة تليق بأهالي المحافظة.

حضر الفعاليات اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة عبير محمد وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، والمهندس رامي حسني مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

