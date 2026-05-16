محافظ المنيا يبحث مع نواب البرلمان ملف تطوير منظومة التعليم ومطالب المعلمين المتعاقدين

التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، عددًا من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، لبحث مطالبهم ومناقشة آليات التثبيت وصرف مستحقاتهم المالية، بحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا وعضو مجلس النواب، والنائب محسن حته أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، وذلك لبحث مطالب المعلمين المتعاقدين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب، و صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومناقشة كافة المقترحات، والعمل على طرح آليات وحلول عملية للتغلب على العقبات التي تواجههم، في إطار الاهتمام بملف التعليم ودعم المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن المحافظة تتابع باهتمام مطالب المعلمين المتعاقدين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أجل الوصول إلى حلول قانونية وإدارية تضمن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.

مطالب المعلمين

ومن جانبه، تناول النائب محمد نشأت العمدة، خلال اللقاء، عددًا من مطالب المعلمين المتعاقدين، مؤكدًا ضرورة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالمستحقات المالية والتثبيت بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والمهني لهم، مشيدًا باستجابة محافظ المنيا وحرصه على فتح قنوات الحوار المباشر مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم.