نقيب الأطباء بإيطاليا: لا إصابات بفيروس هانتا وسلبية الفحوصات للمشتبه بهم

أكد نقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا وخبير الصحة العالمية البروفيسور فؤاد عودة، أنه لم يتم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "هانتا" في إيطاليا، مشيرا إلى جميع الحالات التي خضعت للفحوصات للاشتباه بإصابتها جاءت سلبية.

وأوضح نقيب الأطباء بإيطاليا - في بيان اليوم - أنه تم تسجيل ست حالات مشتبه بإصابتها وخضعت للفحوصات حتى الآن، وشملت سائحة أرجنتينية في ميسينا، مواطن إيطالي من كالابريا، وسائح بريطاني في ميلان ومرافقوه.

وأشار إلى أن وزارة الصحة الإيطالية قامت بتفعيل التعميم الذي يلزم بالإبلاغ خلال 6 ساعات ومراقبة نشطة لمدة 42 يوماً للقادمين من السفينة نظرا لأن فترة حضانة الفيروس طويلة.

وأكد أنه تم تصنيف خطر انتشار فيروس هانتا على عامة السكان في أوروبا منخفضا للغاية وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، موضحا أنه ينتقل من القوارض، والانتقال بين البشر نادر جدا ويحتاج اتصالا وثيقا ومطولا.

وشدد على أن الإجراءات الحالية في المطارات والموانئ الإيطالية كافية.

وأوصي باستمرار المراقبة النشطة للقادمين من مناطق موطنة حتى 42 يوما، والتبليغ الفوري لأي حالة اشتباه لدى الأطباء ، وتعزيز التوعية حول تجنب التعرض لفضلات القوارض في الرحلات الريفية