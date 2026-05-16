نيوكاسل يعلن رحيل كرافث بعد 7 سنوات من العطاء

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رحيل مدافعه السويدي إيميل كرافث عن الفريق مع نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم، بعد رحلة استمرت 7 سنوات داخل ملعب سانت جيمس بارك.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب الدولي السويدي سيحظى بتكريم خاص أمام الجماهير خلال مباراة الفريق الأخيرة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمعه بـ وست هام يوم الأحد، حيث سيتم توديعه بين شوطي اللقاء.

كرافث يرحل عن نيوكاسل يونايتد بعد 7 سنوات من العطاء

وكان كرافث قد انضم إلى نيوكاسل عام 2019 قادمًا من أميان الفرنسي، وشارك منذ ذلك الحين في 106 مباريات، ساهم خلالها في تتويج الفريق بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، قبل أن يطوي صفحة مسيرته مع النادي.

وفي رسالة وداع مؤثرة، عبر اللاعب عن امتنانه الكبير للنادي وجماهيره، مؤكدًا أن تجربته مع نيوكاسل تمثل جزءًا مهمًا من حياته، وأنه يعتبر المدينة والنادي بمثابة بيته الذي يحمل له الكثير من الذكريات.

وأشار كرافث إلى أنه مرّ خلال مسيرته داخل النادي بلحظات صعود وهبوط، إضافة إلى إصابات صعبة، لكنه ظل يشعر دائمًا بالدعم الكبير من الجماهير وزملائه والجهاز الفني.

من جانبه، أشاد مدرب الفريق إيدي هاو باللاعب، مؤكدًا أنه كان مثالًا للاحترافية والالتزام داخل وخارج الملعب، وأنه يستحق التكريم الذي سيحظى به في ملعب الفريق.

وأضاف هاو أن كرافث لعب دورًا مهمًا في نجاحات نيوكاسل خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط في المباريات بل أيضًا بعقليته الإيجابية ودعمه لزملائه حتى في فترات الإصابة، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته.