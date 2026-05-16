وكيل البرازيلي إيفرتون يعقد جلسة مع مسئولي بيراميدز لفسخ التعاقد بالتراضي

عقد وكيل أعمال البرازيلي إيفرتون لاعب فريق بيراميدز جلسة مع مسئولي النادي خلال الساعات الماضية، من أجل مناقشة إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، في ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة مناقشات حول التفاصيل المالية الخاصة بفسخ العقد، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى اتفاق نهائي يحفظ حقوق النادي واللاعب، تمهيدا لرحيل إيفرتون خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي تحرك إدارة بيراميدز في إطار خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق، وفتح المجال أمام التعاقد مع عناصر جديدة تدعم الفريق بالموسم المقبل، خاصة بعد تقييم شامل لأداء اللاعبين الأجانب.

ومن المنتظر أن تُحسم المفاوضات بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حال التوصل لاتفاق نهائي بشأن البنود المالية الخاصة بفسخ التعاقد.