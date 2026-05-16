الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تأثير الصيف على الصحة الجنسية للرجال.. دراسة تكشف العلاقة

هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
آية التيجي

كشفت تقارير طبية حديثة أن القدرة الجنسية للرجال قد تتأثر بتغير الفصول، حيث تزداد المشكلات الجنسية خلال فصل الشتاء، بينما تتحسن نسبياً مع قدوم الربيع والصيف وارتفاع درجات الحرارة.

 

ويؤكد خبراء الصحة أن التغيرات الموسمية قد تؤثر على مستويات الطاقة والمزاج والهرمونات، ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة الجنسية والأداء الجنسي لدى الرجال، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 

وبحسب الدراسات، ترتفع معدلات تشخيص ضعف القدرة الجنسية خلال أشهر الشتاء مقارنة بفصلي الربيع والصيف، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل صحية وهرمونية مرتبطة بالطقس وقلة التعرض للشمس.

وأوضح الباحثون أن أعراض ضعف القدرة قد تتحسن مؤقتاً في الأجواء الدافئة، لكن ذلك لا يعني اختفاء المشكلة بشكل نهائي، إذ تبقى الحالة مؤشراً صحياً يستدعي الانتباه والعلاج.

أسباب تحسن الصحة الجنسية في الربيع والصيف

- ارتفاع هرمون التستوستيرون:
يلعب هرمون التستوستيرون دوراً أساسياً في الرغبة الجنسية والطاقة لدى الرجال، وتشير الأبحاث إلى أن مستوياته ترتفع خلال فصلي الربيع والصيف بسبب زيادة التعرض لضوء الشمس وتحسن الساعة البيولوجية للجسم.
ويساعد ارتفاع التستوستيرون على:
زيادة الرغبة الجنسية
تعزيز الثقة بالنفس والحالة المزاجية.

- زيادة التعرض للشمس وفيتامين D:
يساهم التعرض لأشعة الشمس في رفع مستويات فيتامين D، وهو عنصر مهم لصحة القلب والأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
وبما أن ضعف القدرة الجنسية يرتبط في كثير من الحالات بمشكلات الدورة الدموية، فإن تحسن صحة الأوعية الدموية خلال الأشهر الدافئة قد ينعكس إيجابياً على الأداء الجنسي.

- زيادة النشاط البدني:
خلال الشتاء تقل الحركة والنشاط البدني، مع زيادة تناول الأطعمة الدسمة وارتفاع التوتر وضغط الدم، بينما يشجع الطقس المعتدل في الربيع على ممارسة الرياضة والمشي والأنشطة الخارجية.
وتساعد الرياضة المنتظمة في تحسين صحة القلب والدورة الدموية، ما ينعكس على تحسين القدرة الجنسية.

لماذا لا يجب تجاهل ضعف الأنتصاب؟

ويحذر الأطباء من اعتبار تحسن الأعراض الموسمي دليلاً على الشفاء، لأن ضعف الانتصاب قد يكون علامة مبكرة على مشكلات صحية أخرى، مثل:
ـ السكري
ـ ارتفاع ضغط الدم
ـ أمراض القلب
ـ اضطرابات الهرمونات
ـ مشكلات البروستاتا
ـ التوتر والقلق

أعراض تستدعي استشارة الطبيب

وينصح الخبراء بضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض التالية:
ـ صعوبة الحصول على الانتصاب
ـ ضعف استمرار الانتصاب
ـ انخفاض الرغبة الجنسية
ـ القذف المبكر
ـ الإرهاق المستمر وانخفاض الطاقة

نصائح لتحسين الصحة الجنسية عند الرجال

ـ ممارسة الرياضة بانتظام
ـ التعرض للشمس بشكل معتدل
ـ تناول غذاء صحي متوازن
ـ تقليل التوتر والضغوط النفسية
ـ الحفاظ على وزن صحي
ـ النوم لساعات كافية

ويؤكد المختصون أن التشخيص المبكر يساعد في علاج المشكلة وتحسين جودة الحياة والصحة الجنسية بشكل كبير.

