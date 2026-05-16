قمة المصالح المتبادلة.. ترامب يضغط بشأن إيران وشي يساوم على تايوان

تناولت القمة الامريكية الصينية العديد من القضايا الهامة التي تشغل بال الدولتين في ظل اندلاع الحروب و ما تبعها من مشكلات اقتصادية، و كان من ضمن تلك القضايا الحديث حول النزاع الصيني التايواني، و حرب امريكا و إيران.

شد و جذب بسبب تايوان

تجاهل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرد على التساؤلات حول صفقات بيع الأسلحة الامريكية إلى تايوان، و قال للصحفيين على متن طائرة إير فورس وان عند سؤاله عن صفقات الأسلحة:"سأتخذ قرارًا خلال فترة قصيرة نسبيًا."

و حذر الرئيس الصيني في تصريحات شديدة اللهجة بأن التعامل مع قضية تايوان بشكل "غير مناسب" قد يؤدي إلى أن يدخل البلدان في صراع، مضيفا أن العلاقات الثنائية يمكن أن تظل مستقرة بشكل عام إذا تم التعامل مع القضية “بالشكل الصحيح”، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

و كشف ترامب أن الرئيس الصيني سأله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال تعرضت لهجوم صيني، لكنه قال إنه لم يُفصح عن موقفه، مضيفا: “الرئيس شي طرح عليّ هذا السؤال اليوم، فقلت له: لا أتحدث عن ذلك.”

وكان ترامب يؤجل منذ أشهر الجولة الأخيرة من مبيعات الأسلحة، رافضًا التوقيع على حزمة قياسية بقيمة 14 مليار دولار تمت الموافقة عليها في يناير 2025، رغم الضغوط التي تعرض لها.



و من جانبه، قال نائب وزير مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان ليانغ وين تشيه إنهم يراقبون عن كثب اجتماع ترامب وشي.



ترامب يضغط على شي من أجل إيران



وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب إنه و الرئيس شي يتفقان إلى حد كبير في الرغبة بإنهاء الحرب ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



و قال ترامب: “نتشابه كثيرًا في موقفنا من إيران. نريد إنهاء هذا الأمر. لا نريد أن تمتلك سلاحًا نوويًا. ونريد فتح مضيق هرمز.”



اضاف ترامب عندما سُئل لاحقًا عما إذا كان شي قد التزم بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، أجاب: “أنا لا أطلب خدمات من أحد، لأنك عندما تطلب خدمة عليك أن تردها.”



وكان ترامب يسعى إلى تعزيز الدعم الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار الحرب الأمريكية مع إيران، بينما تُعد الصين أكبر مستهلك للنفط الإيراني.

صفقات امريكية صينية





و افقت الصين مبدئيًا على شراء 200 طائرة من بوينغ، وقد يرتفع العدد إلى 750 طائرة إذا سارت الأمور بشكل جيد، بحسب ABC NEWS.

وأكدت شركة بوينغ الاتفاق، معتبرة أن الزيارة "حققت الهدف الرئيسي المتمثل في إعادة فتح السوق الصينية لطلبات شراء طائرات بوينغ".

وأضاف ترامب أيضًا أن الصين وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية، من بينها فول الصويا، بمليارات الدولارات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.