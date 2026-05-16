إمام عاشور يغازل الجماهير: إلى ما لا نهاية.. الأهلي فوق الجميع

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب تداول أنباء وشائعات خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، صورة لجماهير الأهلي مرفقة بشعار النادي الشهير «الأهلي فوق الجميع»، إلى جانب رموز تعبيرية لقلب أحمر وعلامة «إلى ما لا نهاية»، في إشارة واضحة إلى تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء ورفضه الشائعات المتداولة حول مستقبله.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل.