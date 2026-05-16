هتافات رائعة.. أحمد موسى: الشعب فرحان بجيشه ولما سمع الأبطال في العبور صحي يصور

علق الاعلامي احمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .
وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشرفت في حلقة سابقة مطولة من الصاعقة وقمت بزيارة المظلات وتحدثت مع الابطال".
وتابع أحمد موسي: " تقدروا تشوفوا الرسالة والشعب لما شاف جيشه بيهتف في مدينة العبور الناس صحيت عشان تصور ورأينا فرحة الشعب بجيشه".
وأكمل أحمد موسى :" رأينا تلاحم الشعب مع جيشه والجيش ملك للشعب وكلنا خدمنا وبنخدم في الجيش".
وأضاف :" ضاحية الصاعقة المصرية في مدينة العبور هي لقطة العام والناس صحيت على صوت الابطال وهتافات الصاعقة المصرية هائلة ورائعة".