هتافات رائعة.. أحمد موسى: الشعب فرحان بجيشه ولما سمع الأبطال في العبور صحي يصور

علق الاعلامي احمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشرفت في حلقة سابقة مطولة من الصاعقة وقمت بزيارة المظلات وتحدثت مع الابطال".

وتابع أحمد موسي: " تقدروا تشوفوا الرسالة والشعب لما شاف جيشه بيهتف في مدينة العبور الناس صحيت عشان تصور ورأينا فرحة الشعب بجيشه".

وأكمل أحمد موسى :" رأينا تلاحم الشعب مع جيشه والجيش ملك للشعب وكلنا خدمنا وبنخدم في الجيش".

وأضاف :" ضاحية الصاعقة المصرية في مدينة العبور هي لقطة العام والناس صحيت على صوت الابطال وهتافات الصاعقة المصرية هائلة ورائعة".