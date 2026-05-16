المصري إدريس عبد الرحمن يفوز بالجائزة الكبرى لبطولة الطهاة الشباب الدولية

فاز المتسابق المصري ادريس عبد الرحمن محسن بالجائزة الكبرى لبطولة الطهاة الشباب الدولية التي تحمل اسم يونس أحمدزيانوف التي جاءت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".

وقد جمعت المسابقة طهاة شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا من 16 دولة، من بينها روسيا، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسنغال، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وإيران، وأذربيجان، وأوزبكستان، وكازاخستان، بالإضافة إلى تركمانستان والأردن، اللتين شاركتا في البطولة لأول مرة

وكان من أبرز ما تميّزت البطولة هذا العام نظام "الصندوق الأسود": حيث تلقى المتسابقون مجموعة من المكونات قبل بدء المسابقة مباشرة، دون أي معرفة مسبقة بالمكونات التي سيستخدمونها وقد أتاح هذا النهج للمشاركين فرصة إظهار مهاراتهم المهنية، وقدرتهم على اتخاذ القرارات السريعة، وكفاءتهم في العمل تحت ضغط الوقت.

وقد تمكّن ضيوف البطولة علي مدار يومين من مشاهدة الطهاة الشباب وهم يعملون، وتذوّق أطباق من مختلف أنحاء العالم الإسلامي في علب بينتو وقد أعدّت مطاعم في كازان أطباقًا بناءً على وصفات المشاركين الأصلية وتضمّن برنامج المهرجان أطباقًا من تتارستان وروسيا وأوزبكستان وتركيا وتونس وماليزيا وإندونيسيا ولبنان

بدوره وصف مارت جاتين مساعد رئيس تتارستان، المشاركين بأنهم سفراء للدبلوماسية الغذائية قائلا "أنتم دبلوماسيون من خلال فن الطهي. تقومون بعملٍ هامٍّ في ربط الثقافات وبناء جسور التواصل بين الأمم. ستغادرون من هنا حاملين معكم جزءًا من تتارستان وقازان وروسيا، وستخبرون الآخرين عن حفاوة الاستقبال التي حظيتم بها هنا ."

في سياق متصل ,تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الترشيح الخاصة وهي المعرفة الأساسية ( تركمانستان) والحفاظ علي التقاليد ( كازاخستان ) والمسئولية الاجتماعية ( تركيا ) والهوية المحلية في العصر الحديث( الأردن ) والتصميم كعنصر من عناصر التواصل ( أوزبكستان ) وتقنيات المستقبل (تونس ) ورؤية بلا حدود ( المغرب ) وفن الطهي في المطبخ التقليدي ( ماليزيا ) والابداع والابتكار ( أذربيجان ) وأفضل عرض تقديمي ( روسيا ) ومذاق الذاكرة ( السنغال ) والتكنولوجيا الذهبية ( اندونيسيا ) والدراسة الذوقية ( مصر ).

يشار إلي أنه تم تنظيم البطولة من قبل جمعية أصحاب المطاعم والفنادق في جمهورية تتارستان بالتعاون مع أكاديمية الدبلوماسية الشبابية، بدعم من حكومة جمهورية تتارستان ومجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي ."