رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قبل الرقص بدعي وعمري ما شربت بق بيرة.. دينا: لو مرقصتش كنت هلبس عريان

أحمد إبراهيم

فجرت الفنانة دينا عديد من التصريحات النارية أثناء لقائها فى برنامج “شو القصة؟" والذى تحدثت فيه عن حياتها الخاصة وزيجاتها الـ 9. 

وقالت دينا : "قبل ما ابدأ وصلة الرقص بقول "اللهم خير حافظا وهو أرحم الراحمين من أمامي ومن خلفي ومن يميني ومن يساري ومن تحتي ومن فوقي"، وبقول أدعية تانية لأن ممكن نلجأ لمين غير ربنا؟ هو أحسن حاجة في الحياة هعمل إيه قبل ما ابدأ أي حاجة. 

وأضافت دينا : "أنا بتعامل مع نيتي لربنا أنا مبعملش معصية، النية من جوا مفيهاش معصية، وأنا حتى لو مرقصتش كنت هلبس عريان كنت هرتكب نفس الحرمانية مش هتفرق، وأنا عمري ما شربت حتى بق "بيرة" في حياتي كلها ولا مرة شربت حاجة بقعد اتفرج على اللي بيشربوا، لأني من سن صغير وأنا برقص شفت ناس بتدخل شكلها كويس ولما بيشربوا بيتبهدلوا، وأنا مش بحب طعم الحاجة الوحشة. 

وأوضحت دينا : “حاولت الانتحار مرتين، مرة وأنا عمري 15 سنة بعد ما واحد كنت بحبه انتحر، قطعت شراييني، ومرة تانية كنت مخنوقة وشربت دواء ولحقوني وكان السبب إني عايزة اتطلق من حد وقالي أنه هيدمر مستقبلي فقررت انتحر”. 

وقالت دينا في تصريحات تليفزيونية: أسعد لحظات حياتي وأنا مش متجوزة والحياة أحلى من غير راجل، والراجل مش بيكملني أنا مكتملة بنفسي مش مستنية حد يكملني، أنا بحب كل اللي حواليا أنا مش جعانة حب أنا شبعانة حب وكل اللي حواليا بيحبوني الحمد لله والزواج لو بعقد مؤقت يبقى زي الفل، أنا أقدر أتحمل الزواج سنتين وبعدين نفكر هل نكمل ولا نفسخ العقد، الناس بقت بتزهق بسرعة جدًا، وفي الأفراح اللي بعملها في ناس بتطلق بعد 6 شهور، وفي من اللي اتجوزتهم اتجوزني علشان يستغلني ولكني باخد كل حاجتي منه، أخد الحق حرفة.

دينا تنعي سهير زكي وهاني شاكر 

وقد نعت الفنانة دينا الراقصة المعتزلة سهير زكي التي توفيت صباح اليوم ، برسالة مؤثرة وكلمات عطوفة.

وكتب دينا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالص العزاء لعائلة الفنانة والنجمة الكبيرة سهير زكى أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير.. نسأل الله أن يمنح الأسرة والمحبين الصبر والسلوان".

كما شاركت الفنانة دينا صورة تجمعها بالفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت دينا، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “دعواتكم للفنان الكبير وأمير الغناء العربي.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بالسلامة”.

